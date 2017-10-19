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Полиция ворвалась в подпольное казино в Корсакове
видео очевидцев

Полиция ворвалась в подпольное казино в Корсакове

Оно располагалось в жилом доме на улице Советской

Полицейские УМВД Сахалинской области и ОМВД Корсаковского района в ночь с 25 на 26 октября ворвались в подпольное казино в Корсакове. Игорное заведение располагалось на первом этаже жилого дома на улице Советской, 5. 

Ночью люди в масках поднялись на крыльцо и с помощью болгарки вскрыли дверь в помещение.

По предварительной информации, внутри оказалось 15 игровых автоматов. Они изъяты. Задержан подозреваемый в организации подпольного казино. Сейчас он под подпиской о невыезде. 

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 21:47 +1
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