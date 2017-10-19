Полиция ворвалась в подпольное казино в Корсакове

видео очевидцев

Оно располагалось в жилом доме на улице Советской

Полицейские УМВД Сахалинской области и ОМВД Корсаковского района в ночь с 25 на 26 октября ворвались в подпольное казино в Корсакове. Игорное заведение располагалось на первом этаже жилого дома на улице Советской, 5.

Ночью люди в масках поднялись на крыльцо и с помощью болгарки вскрыли дверь в помещение.

По предварительной информации, внутри оказалось 15 игровых автоматов. Они изъяты. Задержан подозреваемый в организации подпольного казино. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.