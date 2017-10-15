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Убийц жителя Углегорского района разыскивают на Сахалине

Убийц жителя Углегорского района разыскивают на Сахалине

Мужчину нашли мертвым в доме в селе Ударном

В следственный отдел по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в доме № 2 по ул. Театральной в селе  Ударном Углегорского района обнаружено тело 62-летнего хозяина дома.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа причиной смерти мужчины, явилась острая кровопотеря, внутреннее кровотечение, закрытая тупая травма живота с разрывом почечной артерии.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время следственным отделом по Углегорску совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 17:59 +2
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Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано 20 октября, в 21:28
значит их было несколько?
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+2
Svoy
Написано 20 октября, в 22:15
а найдут ли?
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+2
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