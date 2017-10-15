Убийц жителя Углегорского района разыскивают на Сахалине

Мужчину нашли мертвым в доме в селе Ударном

В следственный отдел по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в доме № 2 по ул. Театральной в селе Ударном Углегорского района обнаружено тело 62-летнего хозяина дома.

Как сообщают в областном следкоме, согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа причиной смерти мужчины, явилась острая кровопотеря, внутреннее кровотечение, закрытая тупая травма живота с разрывом почечной артерии.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ.

В настоящее время следственным отделом по Углегорску совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данное преступление.