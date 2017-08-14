Участок для добычи песка под Южно-Сахалинском ушел за 45 миллионов рублей

Право пользоваться участком для разведки и добычи строительного песка в 13 километрах от Южно-Сахалинска получила компания «Росстрой-Железобетон». Областное министерство природных ресурсов подвело итоги аукциона на часть Успенско-Троицкого месторождения.

Торги были объявлены около двух месяцев назад, в июне 2017 года. Участок «Успенский-Южный» расположен на территории Анивского городского округа. Он имеет площадь в 6,3 гектара. Запасы песка, по оценкам, составляют чуть больше 1 миллиона кубометров.

Начальная стоимость разового платежа среди участников аукциона составила 920 тысяч рублей. Однако победитель в итоге заплатит почти в пятьдесят раз больше – аукцион дошел до суммы в 45 миллионов 540 тысяч рублей. Всего в торгах участвовали 7 организаций, все они имеют сахалинскую регистрацию.

По правилам торгов, победитель должен закончить разведку к августу 2020 года. Выданная лицензия на добычу будет иметь срок действия до августа 2028 года.