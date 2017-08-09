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На строительно-монтажные работы в перинатальном центре потратят еще более 80 млн рублей
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На строительно-монтажные работы в перинатальном центре потратят еще более 80 млн рублей

Аукцион по выбору компании-подрядчика состоится 28 августа

Аукцион на выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по перинатальному центру Сахалинской областной больницы объявлен дирекцией по реализации программ строительства региона, сообщается на сайте госзакупок.

Как сообщает Интерфакс, подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы по автоматизации, диспетчеризации, сетям связи, отоплению и вентиляции.

Начальная максимальная цена контракта - 83 млн 637,657 тыс. рублей. Источник финансирования работ - областной бюджет.

Заявки принимаются до 24 августа включительно, аукцион состоится 28 августа. Компании, выигравшей его, предстоит выполнить все работы за 30 дней, приступив к ним на следующий день после подписания контракта.

Как сообщалось, строительство перинатального центра в Южно-Сахалинске (пятиэтажного здания площадью 32 тыс. кв. м) началось в конце 2014 года. Тогда на возведение этого объекта из областного и федерального бюджетов выделили почти 1,8 млрд рублей. В текущем году за счет средств облбюджета для перинатального центра закуплено оборудование общей стоимостью почти 620 млн рублей.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована осенью текущего года.

Перинатальный центр рассчитан на 130 коек, в нем будут работать около 50 врачей и более 100 человек среднего медицинского персонала.

сегодня, в 14:18 +1
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Комментарии
SonyI
Написано сегодня, в 14:23
На 130 коек (подразумевается 130 человек?) 150 единиц персонала...Т.е. будут холить и лелеять каждую пациентку, не грубить, не хамить!?
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+1
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 14:27
А стройка всё идёт...
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0
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 14:43
Осенью следующего года может и сдадут
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:11
сдается что за эти деньги китайцы наверное штуки три таких же центра построили бы
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0
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