Гришковец выступит в «Чехов-центре» в полночь

Дирекция 7-го Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» объявила о специальном событии, которое запланировано в рамках форума. Им станет показ спектакля Евгения Гришковца «+1». Он состоится 28 августа в 23:55 в «Чехов-центре», сообщает пресс-центр фестиваля.

«+1» – двухчасовой монолог об экзистенциальном кризисе, свалившемся на мужчину среднего возраста. Герой размышляет о приземленных вопросах, которые оставляют его в недоумении: почему умный человек может иметь неприятные привычки, почему некрасивые люди влюбляются или почему те, кого ценил в юности, вызывают такое отвращение в зрелости.

30 августа в 16:45 в шатре Q’n’A режиссер, драматург, писатель и актер Евгений Гришковец проведет мастер-класс «Как рассказать историю?», в котором он представит методику рассказа биографической истории как универсальной. Он также объяснит, как сделать произведение искусства любого жанра из собственной биографии.