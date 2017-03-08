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Сахалинские фермеры нашли чем заменить земли «Комсомольца»

Сахалинские фермеры нашли чем заменить земли «Комсомольца»

Им выделили 400 гектаров в других местах

Проблема земли совхоза «Комсомолец», которая от шести фермерских хозяйств перешла крупной агропромышленной компании, решена. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Сахалинской области. Как сообщал ASTV.RU, из-за прихода крупного арендатора у многих аграриев, прежде пользовавшихся землей, резко снизилось число земель в обороте.

Весной текущего года несколько небольших крестьянских хозяйств – «Мрия», «Весточка», «Мегу», «Радикал», а также два индивидуальных предпринимателя оказались в непростой ситуации. С начала 1990-х годов они использовали для покосов и в качестве пастбищ земли, принадлежащие совхозу «Комсомолец», в общей сложности около 450 гектаров. Земли эти совхоз, у которого неуклонно сокращалось поголовье скота, давно не использовал, но при этом не имел права передавать третьим лицам. Поэтому фермеры заключили с совхозом договоры о совместной деятельности. Они предусматривали, что фермеры проводят на предоставленных землях мероприятия, предотвращающие деградацию сельхозугодий, а взамен могут взять себе урожай многолетних трав для кормов. В соглашениях также оговаривалось, что в любое время собственник может землю вернуть в свое пользование.

Этот момент настал в начале осени прошлого года. На поля, которые фермеры считали уже почти своими, вышла техника «Грин Агро Сахалин». Компания арендовала эти земли наряду с другими участками у совхоза «Комсомолец» и исправно вносит оговоренную плату.

«Грин Агро Сахалин» реализует на юге Сахалина инвестиционный проект – строит крупнейшую на Дальнем Востоке мегаферму. В ней будет содержаться около 10 000 голов скота, в том числе 3800 коров дойного стада. Они дадут в год свыше 30 тысяч тонн молока. Производство мяса – около 500 тонн.

- Чтобы не оставить небольшие фермерские хозяйства без кормов для скота, мы по поручению губернатора проработали вопрос вместе с агропредприятиями и фермерами, - рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Сахалинской области Александр Якуша. - В результате в этом году им на договорной основе выделены участки для заготовки кормов. Крестьянско-фермерское хозяйство «Мрия» получило 145 гектаров, «Мегу» - 56,5 гектара, «Радикал» - 10 гектаров, индивидуальный предприниматель Галина Косинова - почти 49 гектаров. Евгений Грушка в соответствии с договоренностью заготавливает корма на землях совхоза «Южно-Сахалинский». А «Весточке» предоставили в аренду участок кормовых угодий площадью 48 гектаров на территории хозяйства «Тимирязевского». Министерство также предложило «Грин Агро-Сахалин» заготовить сверх плана не менее 800 тонн кормов, чтобы подстраховать фермеров.

- Ежегодно с участка совхоза «Комсомолец» мы брали примерно 200 тонн кормов. Этого хватало, чтобы обеспечить кормами 118 коров. Без этой земли было бы, конечно, сложно. Пришлось бы покупать корма, а это недешево. Теперь все наши опасения позади, продолжаем работать с уверенностью в будущем, - подчеркнул один из частных фермеров, руководитель хозяйства «Мегу» Геннадий Аветян.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:11 +1
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