Конкурс «Фото на память» объявляет южно-сахалинский дом культуры "Родина"

Городской Дом культуры «Родина» объявляет фотоконкурс «Фото на память», посвящённый 135-летию со дня основания города Южно-Сахалинска. Принять участие к конкурсе может любой желающий, необходимо просто прислать фотографию на электронную почту konkurs.dk.rodina@mail.ru. на фоне достопримечательностей города Южно-Сахалинска.

Победитель будет определён путем online-голосования на сайте МБУ ГДК «Родина». Награждение победителя состоится 9 сентября в день празднования юбилея города.

Конкурсная программа стоит из трёх этапов:

· 1 этап с 07 по 20 августа 2017 года – сбор и размещение фотоматериала, в электронном формате, на сайте МБУ ГДК «Родина». На фото должен быть изображен участник конкурса, на фоне достопримечательностей города Южно-Сахалинска.

· 2 этап с 14:00 часов 21 августа до 12:00 часов 05 сентября 2017 года, по местному времени – онлайн-голосование на сайте МБУ ГДК «Родина». Посетитель сайта может проголосовать только один раз за одну фотографию.

· 3 этап 06 сентября 2017 года – определение победителя конкурса.

3.4.1. Голосование проводится в режиме онлайн на сайте МБУ ГДК «Родина».

Для связи: 72-84-85