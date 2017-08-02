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Конкурс «Фото на память» объявляет южно-сахалинский дом культуры "Родина"

Конкурс «Фото на память» объявляет южно-сахалинский дом культуры "Родина"

Он посвящён 135-летию со дня основания областного центра

Городской Дом культуры «Родина» объявляет фотоконкурс «Фото на память», посвящённый 135-летию со дня основания города Южно-Сахалинска. Принять участие к конкурсе может любой желающий, необходимо просто прислать фотографию на электронную почту konkurs.dk.rodina@mail.ru.  на фоне достопримечательностей города Южно-Сахалинска.

Победитель будет определён путем online-голосования на сайте  МБУ ГДК «Родина». Награждение победителя состоится  9 сентября в день празднования юбилея города.

Конкурсная программа стоит из трёх этапов:

·          1 этап с 07 по 20 августа 2017 года – сбор и размещение фотоматериала, в электронном формате, на сайте МБУ ГДК «Родина». На фото должен быть изображен участник конкурса, на фоне достопримечательностей города Южно-Сахалинска.

·          2 этап с 14:00 часов 21 августа до 12:00 часов 05 сентября 2017 года, по местному времени – онлайн-голосование на сайте МБУ ГДК «Родина». Посетитель сайта может проголосовать только один раз за одну фотографию.

·          3 этап 06 сентября 2017 года – определение победителя конкурса.

3.4.1. Голосование проводится  в режиме онлайн на сайте МБУ ГДК «Родина».

Для связи: 72-84-85

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:46 +4
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:19
Онлайн голосования не отражают ценность фото. Лучше пусть жури выбирает. Которым покажут анонимные фото.
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0
Karu
Написано сегодня, в 14:38
Ссылку поправьте на сайт МБУ ГДК «Родина»
http//http://www.rodina-dk.ru/
":" нет в адресе
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0
Karu
Написано сегодня, в 14:41
"На фото должен быть изображен участник конкурса, на фоне достопримечательностей города Южно-Сахалинска."

Это будут только "себяшачки" ? :)
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0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:11
Ииииии.... Понеслось!!!
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 15:22
sasch, кто? Куда? Зачем?
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 15:23
sasch, мы тебя то увидим?
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:34
VLадимир, Ни в коем случае! Я уже не участвую в конкурсах и соревнованиях за места, призы и звания. И от этого нахожусь в своей зоне комфорта.
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+2
Еще 7 комментариев
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