Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин

Очередной, 19-й "Корабль дружбы" пробыл на островной земле 7 дней. За это время японские ребята познакомились с русской культурой, традициями и обычаями, побывали на хоумстей в сахалинских семьях, а также посетили достопримечательности островной столицы - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", мемориально-музейный комплекс "Победа", краеведческий музей, собор Рождества Христова.

Помимо этого, ребята посетили детский оздоровительный лагерь "Юбилейный", где стали почетными гостями на открытии очередной летней смены. Для них были приготовлены русские танцы и песни, а они в свою очередь поздравили лагерь традиционным танцем Страны восходящего солнца "Ёсакой саран" и песней про сакуру.

Как сообщают в министерстве спорта и молодежной политики островного региона, вместе с сахалинцами японские гости приняли участие в веселых стартах, а также в мастер-классе по изготовлению традиционного символа России - матрешки.

Завершился визит японской делегации в лагере традиционным русским чаепитием. Гостей угостили блинами, сушками, домашним вареньем, а также сахарными булочками и чаем.

По завершению праздника российские и японские школьники и студенты исполнили песню "Катюша" на русском языке.

Напомним, в этом году островной регион посетило 42 человека из префектуры Хоккайдо. Международные обмены проводятся ежегодно, с 1999 года. В следующем году "Корабль дружбы" отметит свое 20-летие визитом в Японию