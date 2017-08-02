новости
новости
Регистрация
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин

Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин

Он пробыл на островной земле 7 дней

Очередной, 19-й "Корабль дружбы" пробыл на островной земле 7 дней. За это время японские ребята познакомились с русской культурой, традициями и обычаями, побывали на хоумстей в сахалинских семьях, а также посетили достопримечательности островной столицы - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", мемориально-музейный комплекс "Победа", краеведческий музей, собор Рождества Христова.

Помимо этого, ребята посетили детский оздоровительный лагерь "Юбилейный", где стали почетными гостями на открытии очередной летней смены. Для них были приготовлены  русские танцы и песни, а они в свою очередь поздравили лагерь традиционным танцем Страны восходящего солнца "Ёсакой саран" и песней про сакуру.

Как сообщают в министерстве спорта и молодежной политики островного региона, вместе с сахалинцами японские гости приняли участие в веселых стартах, а также в мастер-классе по изготовлению традиционного символа России - матрешки.

Завершился визит японской делегации в лагере традиционным русским чаепитием. Гостей угостили блинами, сушками, домашним вареньем, а также сахарными булочками и чаем.

По завершению праздника российские и японские школьники и студенты исполнили песню "Катюша" на русском языке.

Напомним, в этом году островной регион посетило 42 человека из префектуры Хоккайдо. Международные обмены проводятся ежегодно, с 1999 года. В следующем году "Корабль дружбы" отметит свое 20-летие визитом в Японию

Галерея
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 1
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 2
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 3
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 4
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 5
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 6
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 7
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 8
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 9
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 10
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин, Фото: 11
показать все фотографии
Международный "Корабль дружбы" покинул Сахалин
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:47 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Корабль Дружбы
Популярное на ASTV
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
В Невельске машина попала в ДТП из-за жука
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты
На Сахалине в селе Никольском "поселились" гиганты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Троих взрослых и двух детей эвакуировали при пожаре в Луговом
Троих взрослых и двух детей эвакуировали при пожаре в Луговом
Пункты пропуска по электронным визам планируют открыть в Сахалинской области
Пункты пропуска по электронным визам планируют открыть в Сахалинской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru