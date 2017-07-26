Что изменилось в жизни Россиян с 1 августа

1 августа. Пенсии работающих пенсионеров увеличиваются

Пенсии работающих пенсионеров повысятся. Корректировку произведут с учётом их работы в 2016 году. Максимальная прибавка составит 235,7 рубля.

Корректировка затронет тех пенсионеров, которые работали в течение прошлого года, получали официальную зарплату, с которой отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ.

Сумма корректировки зависит от объёма тех средств, которые перечислялись на лицевой счёт конкретного человека в ПФР. Произойдёт перерасчёт в беззаявительном порядке, то есть претендующим на повышение пенсионерам не придётся обращаться ни в органы Пенсионного фонда, ни в отделения соцзащиты, ни в отдел кадров.

Единственный нюанс: с 2015 года при перерасчёте пенсии действуют некоторые ограничения — они касаются тех пенсионеров, кто получает высокую зарплату. При корректировке размера их пенсии будут учитываться не все отчисления, произведённые в Пенсионный фонд, а только та сумма, которая позволила набрать не более трёх пенсионных баллов. А один балл, напомню, начисляется на зарплату в один МРОТ.

1 августа. Для иностранцев появится новый вид виз

Граждане восемнадцати государств, прибывающие в Россию через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, смогут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в электронной форме. Предполагается, что механизм электронных виз будет вводиться поэтапно, по мере оснащения пунктов пропуска программно-техническими комплексами. Новшество коснётся граждан, прибывших в том числе из Китая, Японии, Северной Кореи и Сингапура, а также Индии, Ирана, Турции и Мексики.

Электронная виза вводится в РФ не в режиме эксперимента, а на постоянной основе. Предполагается, что нововведение станет серьёзным стимулом для развития туризма на Дальнем Востоке и привлечения инвесторов. Получить электронную визу можно будет, просто заполнив анкету на сайте МИД.

6 августа. «Уклонисты» от армии не смогут paбoтaть нa гoccлужбe 10 лeт

Россияне, не служившие в армии без уважительных причин, не смогут занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. Этот срок будет отчитываться с момента, как призывная комиссия вынесет заключение, что гражданин не проходил военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

Предполагается, что вoeнныe кoмиccapиaты должны будут cooбщaть гocopгaнaм o наличии у ниx уклoниcтoв, a гocудapcтвeнныe и муниципальные органы — отчитываться об увольнении тех, кто уклонялся от армии.

Напомним, в 2013 году в России был принят закон, по которому гражданам, незаконно не служившим в армии, пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в 2014 году Конституционный суд России потребовал уточнить эту норму, признав её не соответствующей Конституции и нарушающей права граждан.

19 августа. Порядок определения первого налогового периода для ИП уточнён

Правила определения начала и окончания течения первого налогового периода, уже действующие в отношении организаций, распространятся на индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся с 1 по 31 декабря.

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, действующая редакция Налогового кодекса даёт право созданной в декабре организации включать результаты своей деятельности за этот месяц в налоговую отчётность за следующий календарный год. Индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в последний месяц года, подобной привилегии были лишены. В результате им приходилось подавать отчётность за работу в декабре отдельно.

«Поправки, устраняющие неравенство в налогообложении организаций и индивидуальных предпринимателей, мы приняли в первом чтении ещё осенью 2016 года, — сказал депутат. — В процессе обсуждения законопроекта было решено аналогичные правила установить ещё и для определения налогового периода для квартальных налогов. Теперь организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные менее чем за 10 дней до конца квартала, будут отчитываться за период со дня создания фирмы (или регистрации предпринимателя) до конца следующего квартала».

26 августа. За торговлю нелегальным алкоголем посадят на 12 лет

Усиливается ответственность за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вступающий в силу закон предусматривает, что если оборот алкогольной продукции без лицензии причинил крупный ущерб гражданам, организациям или государству, то наказание за это может составить штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы до трёх лет. До этого за аналогичное правонарушение предусматривался максимальный штраф в 300 тысяч рублей или арест на полгода.

За незаконную закупку, импорт, экспорт, хранение и перевозку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагаются аналогичные наказания (от трёх миллионов рублей штрафа до трёх лет тюрьмы). При этом уточняется, что преступление в крупном размере подразумевает оборот продукции на сумму до 100 тысяч рублей, в особо крупном размере — на сумму до одного миллиона рублей.

Ужесточаются и меры ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя — максимальным наказанием здесь является лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей. Если преступления совершены в особо крупном размере или организованной группой лиц, то штраф вырастет до четырёх миллионов рублей, а тюремный срок — до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

26 августа. Споры по ОСАГО можно будет решить в досудебном порядке

Споры между страховщиками, которые касаются взаиморасчётов по прямому возмещению убытков по ОСАГО, будет в досудебном порядке рассматривать специальная комиссия, созданная при Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Согласно закону, при возникновении спора о возмещении страховщик сможет обратиться в комиссию, образованную профессиональным объединением страховщиков. Его заявление необходимо будет рассмотреть в течение 20 рабочих дней со дня поступления. В случае несогласия страховщика с решением комиссии спор будет рассматриваться Арбитражным судом.

Дела по спорам, которые были возбуждены до вступления в силу закона, будут решаться, как и прежде, в арбитражных судах. Работа комиссии будет регулироваться положениями устава объединения.

Предполагается, что закон позволит оптимизировать рассмотрение споров между страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, и страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, и обязан возместить денежную сумму.

Источник: "Парламентская газета"