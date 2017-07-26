новости
новости
Регистрация
Универсал врезался в столб в Луговом

Универсал врезался в столб в Луговом

ДТП произошло 1 августа в двенадцатом часу ночи

ДТП произошло 1 августа в двенадцатом часу ночи в Луговом на улице Дружбы.

По словам очевидцев, люди, находящиеся в универсале, были нетрезвы. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:32 +5
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Луговое
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:09
Хорошо хоть столбы работают. Вместо ГИБДД, которых заменили камеры...
Ответить
+7
nerolexwe
Написано сегодня, в 10:29
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - vkk.me/nicoden
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Что изменилось в жизни Россиян с 1 августа
Что изменилось в жизни Россиян с 1 августа
"Сахалин" вылетел из Кубка России
"Сахалин" вылетел из Кубка России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru