Универсал врезался в столб в Луговом

ДТП произошло 1 августа в двенадцатом часу ночи в Луговом на улице Дружбы.

По словам очевидцев, люди, находящиеся в универсале, были нетрезвы. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.