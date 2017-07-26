Универсал врезался в столб в Луговом
ДТП произошло 1 августа в двенадцатом часу ночи
ДТП произошло 1 августа в двенадцатом часу ночи в Луговом на улице Дружбы.
По словам очевидцев, люди, находящиеся в универсале, были нетрезвы. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.
Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
Комментарии
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:09
Хорошо хоть столбы работают. Вместо ГИБДД, которых заменили камеры...
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+7
nerolexwe
Написано сегодня, в 10:29
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - vkk.me/nicoden
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