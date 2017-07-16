Пожарные ликвидировали возгорание в Александровске-Сахалинском
Дым валил из чердака нежилого одноэтажного дома на улице Кирова
22 июля в 19.15 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на улице Кирова горит нежилой одноэтажный дом.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. На тот момент наблюдалось задымление чердачного помещения.
Возгорание было локализовано в 19.20, а в 19.29 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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