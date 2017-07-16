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Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и т.д.

Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и т.д.

Об этом говорилось на встрече губернатора Сахалинской области с Генеральным консулом КНР во Владивостоке

Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и утилизации отходов лесной отрасли. Стороны намерены расширить перечень направлений для взаимодействия. Об этом говорилось на встрече губернатора Олега Кожемяко с Генеральным консулом КНР во Владивостоке Янь Вэньбином.

Сегодня Китай входит в тройку основных торговых партнеров Сахалинской области. В 2016 году взаимный товарооборот составил около 60 миллиардов рублей. На рынок КНР регион поставляет продукцию топливно-энергетического комплекса - нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также рыбу и морепродукты. Действуют совместные предприятия, например, компания «Венинефть», образованная российской «Роснефтью» и китайской SINOPEC.

- Мы рассматриваем Китайскую народную республику как одного из важных партнеров в реализации экономических планов на территории Сахалинской области, - отметил губернатор. – Налажено взаимодействие в сырьевой сфере. Рассчитываем, что в дальнейшем перечень направлений для сотрудничества будет расширен. Китай обладает значительным инвестиционным потенциалом, который может быть использован для  диверсификации островной экономики, развитии ряда перспективных отраслей, таких как туризм.

- В последнее время создан прочный фундамент для сотрудничества Сахалинской области и Китайской Народной Республики, - согласился  Янь Вэньбин. – И в дальнейшем мы можем увеличивать объемы взаимного товарооборота. На мой взгляд, наряду с туризмом заслуживают особого внимания такие направления совместной деятельности, как выращивание и переработка морепродуктов, а также утилизация отходов лесопереработки – у нас есть технологии и предложения их использования, в том числе и для выработки электроэнергии.

Генеральный консул КНР во Владивостоке также предложил установить Сахалину экономические и гуманитарные связи с наиболее развитыми регионами и населенными пунктами Поднебесной, например, крупнейшим городом, финансовым и культурным центром страны Шанхаем. 

По итогам встречи были достигнуты договоренности о продолжении диалога по широкому перечню направлений сотрудничества. 

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Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и т.д., Фото: 1
Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и т.д., Фото: 2
Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и т.д., Фото: 3
Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и т.д., Фото: 4
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Сахалин и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сферах марикультуры, туризма и т.д.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:29 +1
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