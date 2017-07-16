Отсидевшая 6 лет за убийство сахалинка снова стала подозреваемой в уголовном деле

НТВ

Она проходит по делу об убийстве ее сожителя

Сообщение о том, что в Корсакове на Приморском бульваре, 4 обнаружен мужчина с ножевыми ранениями, поступило в оперативные службы райцентра в ночь с 19 на 20 июля. Звонившая женщина сообщила, что ее сожитель пытался покончить с собой.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По предварительной информации, это был не суицид. Подозреваемая - сожительница. Женщина ранее была судима за аналогичное преступление, провела в колонии 6 лет и была условно-досрочно освобождена.

В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.