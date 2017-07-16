НТВ
Отсидевшая 6 лет за убийство сахалинка снова стала подозреваемой в уголовном деле
Она проходит по делу об убийстве ее сожителя
Сообщение о том, что в Корсакове на Приморском бульваре, 4 обнаружен мужчина с ножевыми ранениями, поступило в оперативные службы райцентра в ночь с 19 на 20 июля. Звонившая женщина сообщила, что ее сожитель пытался покончить с собой.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
По предварительной информации, это был не суицид. Подозреваемая - сожительница. Женщина ранее была судима за аналогичное преступление, провела в колонии 6 лет и была условно-досрочно освобождена.
В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Комментарии
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:58
Буйный нрав не лечится тюрьмой
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+6
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 12:03
За аналогичное провела 6 лет колонии? да еще и досрочно освобождена, это надо же так
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+10
Breaking87
Написано сегодня, в 15:58
Netu_nika, её отпустили по удо, типо за хоршее поведение и сын есть несовершеннолетний, а так ей 8 дали в 10 году
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+2
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:00
Breaking87, сажать надо пожизненно за подобного рода преступления
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+2
Breaking87
Написано сегодня, в 16:01
Netu_nika, да не спорю, такие люди опасны для общества...только в прошлом году вышла, что за жесть
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0
Predators
Написано сегодня, в 12:09
еще раз лишний раз убеждаюсь, что тюрьма не исправляет преступников и преступниц
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+5
Malinka17
Написано сегодня, в 13:19
Маньячилло в юбке
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+3
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:50
посмотрим по какой статье еще предъявят- а то уйдет на самооборону...
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+3
Breaking87
Написано сегодня, в 15:59
leksoos13, не уйдет, в прошлый раз было всё точно так же)
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:07
У тетки мозга что ли нет, или в тюрьме понравилось.
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0