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«Ответы на вопросы», «предметный разговор» и «вовлечение мэров» - отзывы о губернаторской прямой линии

«Ответы на вопросы», «предметный разговор» и «вовлечение мэров» - отзывы о губернаторской прямой линии

Она прошла на Сахалине

«Разговор с губернатором», прошедший в прямом телеэфире, стал доступным и открытым способом общения власти с жителями. Так считают представители общественности Сахалинской области.

Сергей Бондарев, депутат Сахалинской областной думы:

– «Разговор с губернатором» - это очень точный и, главное, результативный формат прямого общения с жителями области. Ведь каждый, кто обратился со своим вопросом к Олегу Николаевичу, получил не просто ответ на свой вопрос. Я, например, услышал, что в Луговом наконец-то возьмутся за строительство школы, за что мы бились много лет. И то, что эта тема сегодня на непосредственном контроле у губернатора, придает уверенности – в скором времени наши дети получат современную, по-настоящему городскую школу.

Саркис Акопян, генеральный директор ООО «Армсахстрой»:

– Мне кажется, очень важно, когда власть открыта для диалога, готова не только слушать, но и слышать, быстро реагировать на запросы людей. По-человечески доброжелательный и одновременно предметный разговор о наболевшем, который повел Олег Кожемяко лично для меня – сильный показатель его ответственности перед людьми. Такой разговор помогает не только власти глубже понять проблематику, но и самим жителям поверить, что они не останутся один на один со своей бедой.

Максим Трофимов, генеральный директор АО «Сахалинсельхозавтотранс»:

– Если честно, лично мне больше всего понравилось, когда Олег Николаевич в ходе прямой линии призвал жителей самоорганизовываться. Ведь, действительно, множество малых, но нужных дел мы сегодня можем и должны делать сами. Без лишних бумаг, без проволочек, объединившись в ТОСы, благоустраивать свои дворы, территории вокруг наших домов. И город, и область готовы помочь и поддержать советом, средствами – надо только нам самим не сидеть, сложа руки.

Маргарита Караман, директор Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского базового медицинского колледжа:

– Рассматривались актуальные житейские вопросы, которые задавали обыкновенные люди. Олег Николаевич отвечал простым доступным языком.  Особо хочу отметить вовлечение в общение мэров. С одной стороны, губернатор подчеркнул их значимость, с другой стороны, заставил их задуматься и почувствовать ответственность. Считаю такие встречи нужно проводить.  

 

Автор: Галина Броневая , сегодня, в 12:33
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