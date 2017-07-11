Каякер едва не погиб на одном из озер Сахалина

Вечером 15 июля в Сахалинский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в Корсаковском районе на озере Изменчивое потерялся 23-летний молодой человек. Он на каяке в назначенное время не вернулся на берег. (Каяк - тип гребной одно-, двух- или трёхместной традиционной лодки народов Арктики, то же, что и байдарка). Тревогу забили товарищи пропавшего, с которыми он отдыхал на берегу озера.

Для проведения поисковых мероприятий из Сахалинского ПСО к озеру выехала группа в составе 3 человек.

При обходе береговой черты на моторной лодке «Фаворит» спасатели обнаружили молодого человека на противоположном берегу озера. Из-за сильного ветра он не мог управлять своим плавсредством и вернуться обратно.

Спасатели убедились, что медицинская помощь молодому человеку не требуется, эвакуировали пострадавшего и его каяк к месту стоянки туристов.

Источник: пресс-служба ДВРПСО МЧС России