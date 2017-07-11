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Каякер едва не погиб на одном из озер Сахалина

Каякер едва не погиб на одном из озер Сахалина

На берег его эвакуировали спасатели

Вечером 15 июля в Сахалинский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в Корсаковском районе на озере Изменчивое потерялся 23-летний молодой человек. Он на каяке в назначенное время не вернулся на берег. (Каяк - тип гребной одно-, двух- или трёхместной традиционной лодки народов Арктики, то же, что и байдарка). Тревогу забили товарищи пропавшего, с которыми он отдыхал на берегу озера.

Для проведения поисковых мероприятий из Сахалинского ПСО к озеру выехала группа в составе 3 человек.

При обходе береговой черты на моторной лодке «Фаворит» спасатели обнаружили молодого человека на противоположном берегу озера. Из-за сильного ветра он не мог управлять своим плавсредством и вернуться обратно.

Спасатели убедились, что медицинская помощь молодому человеку не требуется, эвакуировали пострадавшего и его каяк к месту стоянки туристов.

Источник: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

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Спасатели эвакуировали молодого человека и его каяк , Фото: 1
Спасатели эвакуировали молодого человека и его каяк , Фото: 2
Спасатели эвакуировали молодого человека и его каяк , Фото: 3
Спасатели эвакуировали молодого человека и его каяк , Фото: 4
Спасатели эвакуировали молодого человека и его каяк , Фото: 5
Спасатели эвакуировали молодого человека и его каяк , Фото: 6
Спасатели эвакуировали молодого человека и его каяк
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:20 0
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 15:06
Наверное надувной каяк-то? Они парусные.
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Написано сегодня, в 16:54
и как бы он погиб, сидя на берегу?
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