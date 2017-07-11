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В список запрещенных в России веществ включили мимозу
CC BY 2.0 / Drewpiter / Mimosa Hostilis/Jurema

В список запрещенных в России веществ включили мимозу

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В список, в частности, попало растение "мимоза хостилис". Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

В справке отмечается, что в некоторых регионах России отмечено появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений им со смертельным исходом.

Как сообщает РИА Новости, всего перечень пополнился 12 наименованиями психоактивных веществ, которые ранее были внесены в соответствующие списки в некоторых странах, в том числе в Финляндии, Эстонии, Швеции и Белоруссии.

 

сегодня, в 12:37 0
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 12:45
ООо как... а так интересное растение.Называется мимоза стыдливая.Когда трогаешь ее листочки, они прям на глаза сворачиваются а потом через некоторое время вновь распускаются
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+1
Сергей Сергеевич
Написано сегодня, в 13:02
jkmu, мимоза Hostilis (tenuiflora) и мимоза стыдливая (pudica) - разные виды...
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+6
Alenushka
Написано сегодня, в 14:44
jkmu, Да-да, точно, у меня когда-то дома рос, интересный цветочек!
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0
фeрм
Написано сегодня, в 13:04
_
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+5
Сергей Сергеевич
Написано сегодня, в 13:10
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+5
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 13:05
А еще можно было бы запретить воду. Её террористы пьют.
А еще запретить упоминать имена "всяких вороватых граждан", тут уж каждый пусть интерпретирует в силу распущенности ))
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+8
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:09
Сергей Маслаков, тогда пол правительства в слух называть нельзя будет
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+7
Alenushka
Написано сегодня, в 14:45
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+2
Rola
Написано сегодня, в 15:08
Сергей Маслаков, ага, а ещё левый тапочек, сУдя по общению, его часто курят
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+1
Golda
Написано сегодня, в 14:09
Что-то забыли про мускатный орех, рододендрон и салат латук. Продолжать не буду, но на мимозе они не остановятся).
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+3
Alenushka
Написано сегодня, в 14:48
Golda, А мускатный орех ваще зачем?
Нет, я, конечно, понимаю, что это какая-то пряность, как корица, но, вот корицу знаю куда кладут, в кофе там, или в тесто, а мускатный орех куда?
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:37
Alenushka, мускатный орех применяется еще чаще. Перечислять не буду иначе список будет через чур обширным.
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+2
lakostochka
Написано сегодня, в 14:23
По ходу сами там под психотропами сидят...
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+2
Alenushka
Написано сегодня, в 14:49
lakostochka, ЗачОтно!
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+1
Лина
Написано сегодня, в 14:47
Интересно, что они там, в правительстве курят?
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0
AX9566
Написано сегодня, в 15:17
Он сам что употребляет?
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0
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