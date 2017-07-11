В список запрещенных в России веществ включили мимозу

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В список, в частности, попало растение "мимоза хостилис". Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

В справке отмечается, что в некоторых регионах России отмечено появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений им со смертельным исходом.

Как сообщает РИА Новости, всего перечень пополнился 12 наименованиями психоактивных веществ, которые ранее были внесены в соответствующие списки в некоторых странах, в том числе в Финляндии, Эстонии, Швеции и Белоруссии.