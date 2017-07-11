В список запрещенных в России веществ включили мимозу
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В список, в частности, попало растение "мимоза хостилис". Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
В справке отмечается, что в некоторых регионах России отмечено появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений им со смертельным исходом.
Как сообщает РИА Новости, всего перечень пополнился 12 наименованиями психоактивных веществ, которые ранее были внесены в соответствующие списки в некоторых странах, в том числе в Финляндии, Эстонии, Швеции и Белоруссии.
А еще запретить упоминать имена "всяких вороватых граждан", тут уж каждый пусть интерпретирует в силу распущенности ))
Нет, я, конечно, понимаю, что это какая-то пряность, как корица, но, вот корицу знаю куда кладут, в кофе там, или в тесто, а мускатный орех куда?