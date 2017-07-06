Юрий Цой: Предложения, вошедшие в программу партии, актуальны

Предложения, вошедшие в программу развития Сахалинской области от «Единой России», актуальны. Так считает один из партийных кандидатов на выборах в облдуму Юрий Цой. Участники недавней конференции единороссов продолжают ее комментировать.

- Предложения, вошедшие в программу партии, актуальны. Необходимо делать упор на развитие Сахалинской области. В этой связи считаю необходимым в качестве приоритета большое внимание уделять образованию. В том числе строительству новых школ, детских садов и технопарков.

Думаю, что подобных мероприятий должно быть больше. Форум прошел в плодотворном формате. Состоялись интересные обсуждения на дискуссионных площадках, хотелось бы, чтобы в будущем их количество на подобных форумах возросло, расширился спектр проблем для детального и глубокого разговора, – говорит Юрий Цой от округа № 1.

- В общении между собой и с населением сформировалась программа, с которой «Единая Россия» идет на выборы. Этот документ будет определять приоритеты деятельности партии на ближайшие пять лет. Главным акцентом программы считаю ее стабильную социальную ориентированность. Очень важно, что основные положения программы сформулированы с учетом пожеланий и рекомендаций сахалинцев, которые касались совершенствования всех сфер жизни – ЖКХ, медицины, образования, занятости, транспортной инфраструктуры и т. д. Не случайно многие ее пункты были актуализированы по итогам дискуссий на площадках прошедшего в Южно-Сахалинске программного форума «Единой России» «Повышение качества жизни населения Сахалинской области – приоритет партии». Причем в программе нашли отражение и инициативы, подготовленные командой «Молодой Гвардии», – добавляет кандидат по округу № 3 Александр Шарифулин.