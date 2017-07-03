Документальный фильм о последних днях войны снимают на Сахалине японцы

Представители японской телекомпании NHK прибыли на Сахалин для сбора материалов, которые войдут в документальный фильм о последних днях Второй мировой войны. Речь пойдет о боевых действиях, которые развернулись на Южном Сахалине (тогда губернаторство Карафуто в составе Японии) в августе 1945 года между советскими и японскими войсками. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского министерства культуры.

6 июля японская съемочная группа работала в государственном историческом архиве Сахалинской области. Сотрудники архива ответили на вопросы гостей и помогли провести съемки в архиве.

В первую очередь японских журналистов интересовали архивные документы периода Карафуто, которые после войны были переданы в государственный архив на хранение.

Большой интерес также вызвала коллекция фотодокументов Г.П. Соколова (1915 – 1994 гг.), который в 1945 году участвовал в освобождении Южного Сахалина, будучи фотографом 79-й стрелковой дивизии. Уникальные снимки, сделанные в разгар сражений, запечатлевшие подвиг советских солдат в августе 1945 года с 2007 года хранятся в Государственном историческом архиве Сахалинской области.