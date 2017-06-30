Футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин» заняли второе место на зональном турнире Кубка РФС

В Хабаровске состоялся зональный турнир («Дальний Восток») Кубка РФС по футболу среди юношей 2003 г.р. клубов ФНЛ и ПФЛ. Шесть участников оспаривали не только медали и грамоты, но и единственную путевку на финал турнира в Саранск, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Островной регион на этих состязаниях представляла команда ОГАУ «ФК «Сахалин». Ее соперниками были «Локомотив» (Уссурийск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск», «РСДЮФШ» (Нерюнгри), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре).

В первом туре сахалинские футболисты сыграли вничью с «РСДЮФШ» (2:2). Затем они разгромили «Смену» (3:0), но проиграли «Лучу-Энергии» (0:4). Ключевым для подопечных тренеров Василия Содько и Дениса Красилевского стал матч с хозяевами поля. В упорной борьбе одолев «СКА-Хабаровск» (2:1), «Сахалин-2003» практически обеспечил себе один из комплектов наград.

Но, чтобы обезопасить себя от неожиданностей, островной команде нужно было в последнем туре побеждать «Локомотив». И это ей удалось! Уверенная победа со счётом 4:2 принесла «Сахалину-2003» серебряные медали. Их обладателями стали Сергей Федоров, Павел Поздняков (вратари); Ярослав Гребенкин, Владислав Губко, Родион Бозоров, Роман Бровко (защитники); Александр Шапран, Даниил Хван, Владислав Лебедевич, Матвей Лебедев, Андрей Ковальчук, Андрей Самар, Шахзод Хамраев, Станислав Квон, Андрей Яковец (полузащитники); Никита Афанасьев, Илья Николайчук, Денис Коптелин (нападающие).

Первое место занял «Луч-Энергия», добившийся 100-процентного результата. К слову, команда из Владивостока и «Сахалин-2003» стали самыми результативными (по 11 забитых мячей).

Тройку призеров замкнула «РСДЮФШ». Футболисты из Нерюнгри выиграли всего один матч (у «Локомотива»), но и проиграли столько же («Лучу-Энергии»). А три ничьи вместе с победой позволили им набрать 6 очков.

На четвертом месте – «СКА-Хабаровск». Хозяева поля в каждом матче скупо забили по одному голу. Этого хватило для одной победы и двух ничьих при двух поражениях (5 очков). На пятом месте – «Локомотив» (4 очка), а «Смена» замкнула турнирную таблицу (1).

Добавим, что игрок ОГАУ «ФК «Сахалин» Александр Шапран был признан лучшим полузащитником турнира.