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Футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин» заняли второе место на зональном турнире Кубка РФС

Футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин» заняли второе место на зональном турнире Кубка РФС

Александр Шапран был признан лучшим полузащитником турнира

В Хабаровске состоялся зональный турнир («Дальний Восток») Кубка РФС по футболу среди юношей 2003 г.р. клубов ФНЛ и ПФЛ. Шесть участников оспаривали не только медали и грамоты, но и единственную путевку на финал турнира в Саранск, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Островной регион на этих состязаниях представляла команда ОГАУ «ФК «Сахалин». Ее соперниками были «Локомотив» (Уссурийск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск», «РСДЮФШ» (Нерюнгри), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре).

В первом туре сахалинские футболисты сыграли вничью с «РСДЮФШ» (2:2). Затем они разгромили «Смену» (3:0), но проиграли «Лучу-Энергии» (0:4). Ключевым для подопечных тренеров Василия Содько и Дениса Красилевского стал матч с хозяевами поля. В упорной борьбе одолев «СКА-Хабаровск» (2:1), «Сахалин-2003» практически обеспечил себе один из комплектов наград.

Но, чтобы обезопасить себя от неожиданностей, островной команде нужно было в последнем туре побеждать «Локомотив». И это ей удалось! Уверенная победа со счётом 4:2 принесла «Сахалину-2003» серебряные медали. Их обладателями стали Сергей Федоров, Павел Поздняков (вратари); Ярослав Гребенкин, Владислав Губко, Родион Бозоров, Роман Бровко (защитники); Александр Шапран, Даниил Хван, Владислав Лебедевич, Матвей Лебедев, Андрей Ковальчук, Андрей Самар, Шахзод Хамраев, Станислав Квон, Андрей Яковец (полузащитники); Никита Афанасьев, Илья Николайчук, Денис Коптелин (нападающие).

Первое место занял «Луч-Энергия», добившийся 100-процентного результата. К слову, команда из Владивостока и «Сахалин-2003» стали самыми результативными (по 11 забитых мячей).

Тройку призеров замкнула «РСДЮФШ». Футболисты из Нерюнгри выиграли всего один матч (у «Локомотива»), но и проиграли столько же («Лучу-Энергии»). А три ничьи вместе с победой позволили им набрать 6 очков.

На четвертом месте – «СКА-Хабаровск». Хозяева поля в каждом матче скупо забили по одному голу. Этого хватило для одной победы и двух ничьих при двух поражениях (5 очков). На пятом месте – «Локомотив» (4 очка), а «Смена» замкнула турнирную таблицу (1).

Добавим, что игрок ОГАУ «ФК «Сахалин» Александр Шапран был признан лучшим полузащитником турнира.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:10 0
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