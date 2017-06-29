Внедорожник улетел в кювет возле Макарова

Сегодня утром, 6 июля, на 209 км трассы Южно-Сахалинск - Оха перед Макаровым произошла авария. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет.

Очевидцы сообщают, что сейчас автомобиль лежит на боку, тормозного пути не видно.

Водителю оказывают помощь медики. По предварительным данным, у мужчины шок, он пытается встать, но не может.

Вероятно, мужчина был в машине один и заснул за рулем.

Полицейские отмечают, что на этом участке дороги часто происходят аварии. Очевидцы слышат фразу "проклятый участок".

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