Внедорожник улетел в кювет возле Макарова
Водитель пострадал
Сегодня утром, 6 июля, на 209 км трассы Южно-Сахалинск - Оха перед Макаровым произошла авария. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет.
Очевидцы сообщают, что сейчас автомобиль лежит на боку, тормозного пути не видно.
Водителю оказывают помощь медики. По предварительным данным, у мужчины шок, он пытается встать, но не может.
Вероятно, мужчина был в машине один и заснул за рулем.
Полицейские отмечают, что на этом участке дороги часто происходят аварии. Очевидцы слышат фразу "проклятый участок".
Новость будет дополнена
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6 Внедорожник улетел в кювет возле Макарова
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Комментарии
fyyf
Написано сегодня, в 09:41
На ровном участке,уже слов нет, водители очнитесь!!!!
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:09
печаль с утра
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Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 10:12
Лучше бы перед поездкой поспал.
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