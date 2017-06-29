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Внедорожник улетел в кювет возле Макарова

Внедорожник улетел в кювет возле Макарова

Водитель пострадал

Сегодня утром, 6 июля, на 209 км трассы Южно-Сахалинск - Оха перед Макаровым произошла авария. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет.

Очевидцы сообщают, что сейчас автомобиль лежит на боку, тормозного пути не видно. 

Водителю оказывают помощь медики. По предварительным данным, у мужчины шок, он пытается встать, но не может.

Вероятно, мужчина был в машине один и заснул за рулем. 

Полицейские отмечают, что на этом участке дороги часто происходят аварии. Очевидцы слышат фразу "проклятый участок".

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Внедорожник улетел в кювет возле Макарова, Фото: 1
Внедорожник улетел в кювет возле Макарова, Фото: 2
Внедорожник улетел в кювет возле Макарова, Фото: 3
Внедорожник улетел в кювет возле Макарова, Фото: 4
Внедорожник улетел в кювет возле Макарова, Фото: 5
Внедорожник улетел в кювет возле Макарова, Фото: 6
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Внедорожник улетел в кювет возле Макарова
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:28 +2
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Комментарии
fyyf
Написано сегодня, в 09:41
На ровном участке,уже слов нет, водители очнитесь!!!!
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0
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 10:09
печаль с утра
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0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 10:12
Лучше бы перед поездкой поспал.
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