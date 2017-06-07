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Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин

Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин

Речь зашла о животноводческом комплексе в Раздольном

Современный агрогородок, возводящийся в Раздольном Корсаковского района – пример взаимодействия России и Белоруссии на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин. Его коллега Александр Лукашенко назвал предприятие «образцово-показательным». Заявления прозвучали на форуме регионов двух стран.

Как напоминает пресс-секретарь главы Сахалинской области, на юге региона возводится молочно-товарная ферма на 1000 голов основного. Животноводческий комплекс начнет работать осенью. Накануне его посетила представительная делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем.

- Этот опыт будет тиражироваться в регионе, - уверен Александр Лукашенко. - В течение последних лет наш министр сельского хозяйства регулярно бывает на острове и налаживает такое сотрудничество.

Молочно-товарная ферма в Раздольном – это более трех десятков различных сооружений. В их числе доильно-молочный блок на 40 животных, 11 сенажных траншей общей вместимостью 42 тысячи тонн и навес для сена, который укроет еще 50 тонн кормов. Ферма будет иметь собственные дизельную станцию, котельную, очистной комплекс и резервуары под воду. Крупный рогатый скот разместят в 6 больших помещениях. Это три коровника площадью по 3,7 тысячи квадратных метров каждый и еще 3 телятника чуть меньших размеров – по 2,7 тысячи «квадратов».

- Комплекс спроектирован белорусскими коллегами. За основу взяли уже действующую в этой стране молочно-товарную ферму с беспривязным содержанием скота и доильным залом на 40 коров типа «Параллель». Процесс доения на такой установке продолжается практически весь день – одних животных сменяют другие. Молоко идет непрерывным потоком, - сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «Совхоз Корсаковский» Сергей Шаманаев.

На животноводческом комплексе уже начали готовиться к завозу высокопродуктивного скота. Первые партии коров – из Республики Беларусь - сюда доставят в августе-сентябре. Работать на новом предприятии будут около 70 специалистов.

- При выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить более 7 тысяч тонн молока и молочной продукции, а также 200 тонн мяса, - сказал сопровождавший белорусскую делегацию губернатор области Олег Кожемяко. - Стремиться есть к чему – хозяйства региона пока получают в сутки от одной коровы в среднем 18,4 литра молока. Для сравнения, этот показатель в Беларуси едва ли не вдвое больше - до 32 литров. С вводом этого и ряда других современных животноводческих комплексов мы получим совершенно иную продуктивность скота в молочной отрасли.

Положительных оценок белорусских гостей удостоился и агрогородок усадебного типа на 50 монолитных сейсмостойких домов – он расположен неподалеку от фермы. Проживать здесь будут специалисты фермы.

К настоящему времени практически готова к сдаче в эксплуатацию первая очередь из 20 домов. Еще на 30 жилых зданиях монтируются фасады, завершаются кровельные работы. Ожидается, что первых жильцов новостройки примут в августе.

- Все очень обстоятельно сделано. О таком жилье можно только мечтать, - заметил Леонид Заяц.

Территория агрогородка активно благоустраивается. Для удобства местных жителей здесь построят детские и спортивные площадки, разобьют сквер, начнут работать фельдшерско-акушерский пункт и торговые точки. Рядом – в селе Раздольном – планируется возвести детский сад.

На поле по соседству с образовавшимся населенным пунктом и фермой заложили фруктовый сад. Подобных событий на Сахалине не было уже более трех десятилетий. 

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Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 1
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 2
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 3
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 4
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 5
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 6
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 7
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 8
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 9
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 10
Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин, Фото: 11
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Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:22 0
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Комментарии
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:38
а что видео нет ??
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0
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 11:52
"Помянули"?
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+5
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:57
Русалка Обыкновенная,
видимо не чокаясь)))
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+6
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Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 12:04
leksoos13, о Сахалине - либо хорошо, либо ничего...
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+2
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:06
Русалка Обыкновенная, так только в 1 случае)))
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+1
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ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 11:56
Все, Сахалин осталось только поминать?
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+2
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:04
продолжение ... "Помянули Сахалин, пожелали Царства Небесного и земли пухом"...
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+2
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:43
Интересно, а пока скот доедет из Белоруссии в ЖД-вагонах, сколько процентов погибнет.
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0
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:46 Отредактированно сегодня, в 12:47
.....не один там не был за то поминают.
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0
Breaking87
Написано сегодня, в 13:06
могучий автор
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YETI Online
Написано сегодня, в 15:00
Суммы не назвали президенту? сколько стоит это в беларуси, москве и в южном. так эт для сравнения. тем более это шаблонный комплекс - сравнить оч просто. даааа, а почему этим занимаются не бизнесмены на рыночных условиях?! Думаю, им потребовалось бы раза 4 меньше средств и времени. Бюджетные средства только убивают бизнес-это аксиома.
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