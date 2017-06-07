Президенты России и Белоруссии помянули добрым словом Сахалин

Современный агрогородок, возводящийся в Раздольном Корсаковского района – пример взаимодействия России и Белоруссии на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин. Его коллега Александр Лукашенко назвал предприятие «образцово-показательным». Заявления прозвучали на форуме регионов двух стран.

Как напоминает пресс-секретарь главы Сахалинской области, на юге региона возводится молочно-товарная ферма на 1000 голов основного. Животноводческий комплекс начнет работать осенью. Накануне его посетила представительная делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем.

- Этот опыт будет тиражироваться в регионе, - уверен Александр Лукашенко. - В течение последних лет наш министр сельского хозяйства регулярно бывает на острове и налаживает такое сотрудничество.

Молочно-товарная ферма в Раздольном – это более трех десятков различных сооружений. В их числе доильно-молочный блок на 40 животных, 11 сенажных траншей общей вместимостью 42 тысячи тонн и навес для сена, который укроет еще 50 тонн кормов. Ферма будет иметь собственные дизельную станцию, котельную, очистной комплекс и резервуары под воду. Крупный рогатый скот разместят в 6 больших помещениях. Это три коровника площадью по 3,7 тысячи квадратных метров каждый и еще 3 телятника чуть меньших размеров – по 2,7 тысячи «квадратов».

- Комплекс спроектирован белорусскими коллегами. За основу взяли уже действующую в этой стране молочно-товарную ферму с беспривязным содержанием скота и доильным залом на 40 коров типа «Параллель». Процесс доения на такой установке продолжается практически весь день – одних животных сменяют другие. Молоко идет непрерывным потоком, - сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «Совхоз Корсаковский» Сергей Шаманаев.

На животноводческом комплексе уже начали готовиться к завозу высокопродуктивного скота. Первые партии коров – из Республики Беларусь - сюда доставят в августе-сентябре. Работать на новом предприятии будут около 70 специалистов.

- При выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно производить более 7 тысяч тонн молока и молочной продукции, а также 200 тонн мяса, - сказал сопровождавший белорусскую делегацию губернатор области Олег Кожемяко. - Стремиться есть к чему – хозяйства региона пока получают в сутки от одной коровы в среднем 18,4 литра молока. Для сравнения, этот показатель в Беларуси едва ли не вдвое больше - до 32 литров. С вводом этого и ряда других современных животноводческих комплексов мы получим совершенно иную продуктивность скота в молочной отрасли.

Положительных оценок белорусских гостей удостоился и агрогородок усадебного типа на 50 монолитных сейсмостойких домов – он расположен неподалеку от фермы. Проживать здесь будут специалисты фермы.

К настоящему времени практически готова к сдаче в эксплуатацию первая очередь из 20 домов. Еще на 30 жилых зданиях монтируются фасады, завершаются кровельные работы. Ожидается, что первых жильцов новостройки примут в августе.

- Все очень обстоятельно сделано. О таком жилье можно только мечтать, - заметил Леонид Заяц.

Территория агрогородка активно благоустраивается. Для удобства местных жителей здесь построят детские и спортивные площадки, разобьют сквер, начнут работать фельдшерско-акушерский пункт и торговые точки. Рядом – в селе Раздольном – планируется возвести детский сад.

На поле по соседству с образовавшимся населенным пунктом и фермой заложили фруктовый сад. Подобных событий на Сахалине не было уже более трех десятилетий.