Путин повысил штрафы за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода до 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

Документ опубликован в 30 октября на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в КоАП, которые устанавливают штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей за «невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения». Ранее размер штрафа не мог варьироваться и составлял 1,5 тыс. рублей.

Закон был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

С начала года в России произошло более 28 тыс. ДТП, связанных с наездами на пешеходов. При этом по вине водителей случилось 16,8 тыс. из них, а по вине пешеходов — 11,6 тыс. аварий.