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Путин повысил штрафы за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов
Фото: ruspdd.ru

Путин повысил штрафы за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода до 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия".

Документ опубликован в 30 октября на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в КоАП, которые устанавливают штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей за «невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения». Ранее размер штрафа не мог варьироваться и составлял 1,5 тыс. рублей.

Закон был принят Госдумой 11 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

С начала года в России произошло более 28 тыс. ДТП, связанных с наездами на пешеходов. При этом по вине водителей случилось 16,8 тыс. из них, а по вине пешеходов — 11,6 тыс. аварий.

сегодня, в 14:50 0
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Комментарии
Online
ToChtoDoktorPropisal Online
Написано сегодня, в 14:55
А пешеходов с велосипедистами за пересечение проезжей части в неположенном месте когда начнут штрафовать? И велосипедистов за то, что не спешиваются а на велосипедах под колеса вылетают? Они как бы тоже участники дорожного движения. Или правила не для всех?
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:12
ToChtoDoktorPropisal, вот то же самое хотела спросить... Если уж штрафовать - то всех!
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+2
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 15:20
А когда штрафовать велосипедистов будут за то, что они на велосипедах пересекают пешеходные переход не спешиваясь?
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+1
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