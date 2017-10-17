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Фестиваль «Дети XXI веку» пройдет в Южно-Сахалинске

Фестиваль «Дети XXI веку» пройдет в Южно-Сахалинске

На участие в нем подали 100 заявок

В Южно-Сахалинске в эти выходные, 28-29 октября, пройдет фестиваль юных вокалистов «Дети XXI веку». Мероприятие приурочено к 70-летию образования области.

В оргкомитет уже подали больше 100 заявок на участие одарённых детей, которые прошли отборочные туры в своих районах. На сегодняшний день это 65 солистов, 36 хоров и ансамблей из 19 муниципальных образований области: Александровска-Сахалинского, Анивского, Долинского (Стародубское), Корсаковского, Курильского, Невельского, Ногликского, Охинского, Поронайского (Поронайск, Восток, Вахрушев), Смирныховского, Тымовского, Углегорского (Углегорск, Шахтерск), Холмского, Южно-Курильского (Южно-Курильск, Крабозаводское), Южно-Сахалинска.

Конкурсанты представятся в 3-х категориях:

– дети, которые занимаются пением на базе культурно-досуговых учреждений области, Дворцов детского творчества, общеобразовательных школ, детских садов;

– учащиеся учебных заведений, которые дают профессиональную музыкальную ориентацию — ДМШ, ДШИ;

– студенты начальных курсов  ссузов области.

Приглашенные гости известные в России специалисты в области эстрадного и академического вокала: Инна Шеина — руководитель и преподаватель Школы вокала «SochiVoices» из города Сочи и Татьяна Смелкова — профессор, заведующая кафедрой сольного пения Российского Государственного педагогического университета им А.И. Герцена, член Союза концертных деятелей России, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник культуры РФ Санкт-Петербурга. В конце фестиваля они проведут семинар по методике преподавания эстрадного и академического вокала для руководителей творческих коллективов.

Участники оцениваются в номинациях:

– академический вокал;

– эстрадно-джазовый вокал;

– народное (фольклорное) направление;

– «Моя планета Сахалин» — авторские песни детей; песни других авторов, посвященные Сахалину и Курилам (в рамках празднования юбилея области).

В программе фестиваля:

— 28 октября — конкурсный концерт фестиваля, ГДК «Родина», начало в 14.00 часов;

— 29 октября — подведение итогов и гала?концерт с участием победителей и гостей фестиваля ГДК «Родина», начало в 13.00 часов.

Пригласительные билеты можно получить в кассе ДК «Родина», сообщает ASTV.RU со ссылкой на министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:10 0
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Южно-Сахалинск
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