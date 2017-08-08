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Сахалинская молодежь вышла на турнир по дворовому футболу

Сахалинская молодежь вышла на турнир по дворовому футболу

Победили спортсмены из 9-го микрорайона

В Южно-Сахалинске прошел турнир по футболу, приуроченный ко Дню физкультурника. Днем 12 августа пять команд рабочей молодежи провели круговые игры. Мероприятие поддержали и маленькие сахалинцы.

Как рассказали организаторы мероприятия, сыграть в футбол на поле у домов № 327-а и 329 по улице Ленина вышли команды из 3, 9, 16 и 11 микрорайонов (из последнего было две команды), в составе которых были горожане в возрасте 18-35 лет. По результатам выявлен победитель – команда из микрорайона № 9. Второе и третье места заняли команды из 11-го микрорайона.



На футбольное зрелище пришло посмотреть много народа, не только жители местных дворов, но и семьи футболистов. Для юных спортсменов-зрителей решили провести свой мини-турнир, по итогам которого ребята получили грамоты, медали и сладкие подарки.



- Мы поддержали футбольный турнир, приуроченный ко Дню физкультурника, и считаем, что это очень позитивное, хорошее мероприятие. Отрадно, что после турнира люди своим собственным примером смогли зажечь еще и детей, которые видели, как старшие товарищи играют, и тоже загорелись этим спортивным огнем. Соответственно, надо и дальше проводить такие мероприятия и своим личным примером показывать подрастающему поколению, чем нужно действительно заниматься, и к чему двигаться, потому что спорт систематизирует ум, укрепляет тело – это то, что нужно каждому, - прокомментировал руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Николай Литус.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 14:42 0
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