Сахалинцев приглашают на соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В них примут участие около 50 человек из Южно-Сахалинска и Углегорска

Завтра, 21 июля в областном центре стартуют соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Мир без наркотиков». В них примут участие около 50 человек из Южно-Сахалинска и Углегорска.

В первый день соревнований летающие лыжники будут прыгать с трамплина К-10. 22 июля на К-35 и 70 выйдут уже более опытные спортсмены.

21,22 июля начало соревнований в 10:00 часов. Место проведения: переулок Алтайский, 9. Приглашаются все желающие.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области