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«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля

«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля

В честь закрытия летнего сезона пассажирам вручили подарки

10 ноября пассажирская компания «Сахалин» закроет направление Южно-Сахалинск – Новодеревенская – Южно-Сахалинск. «Дачные маршруты» теперь начнут курсировать только в конце апреля. Садоводы и огородники завершают летний сезон.

Сотрудники пассажирской компании «Сахалин» для своих пассажиров провели акцию. Ее победители получили ценные призы. За первое место - мангал, второе – термос, третье – опрыскиватель для растений. Призеров определил случай.

- Если честно, то мы не ожидали сегодня увидеть такое количество людей, но нам приятно, что маршрут пользуется популярностью. Сегодня мы еще раз поблагодарили наших пассажиров за то, что пользуются услугами компании. Мы всегда стараемся прислушиваться к их замечаниям и пожеланиям, - отмечает начальник пассажирского отдела Алексей Рокотов.

Ирина Качанова получила сегодня мангал. В следующем году со своей подругой Тамарой Куртовой обязательно его испробуют. Они все лето провели на даче. Сажали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны.

- Урожай получился в этом году хороший. Мы еще до сих пор едим свежие помидоры. Сегодня нам мангал подарили. Мы редко что-то выигрываем, а тут такой подарок. Нам приятно. Спасибо пассажирской компании «Сахалин», - отметила Тамара Куртова.

Остальные пассажиры, по традиции, получили поощрительные подарки – семена и календари на следующий год. Подобную акцию железнодорожники проведут 10 ноября по маршруту Южно-Сахалинск-Холмск, сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».

Галерея
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 1
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 2
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 3
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 4
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 5
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 6
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 7
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 8
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 9
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 10
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 11
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 12
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 13
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 14
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 15
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 16
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 17
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 18
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 19
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 20
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 21
«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля, Фото: 22
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«Дачные маршруты» сахалинской железной дороги закрываются до апреля
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:15 +1
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