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Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине

Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине

Сегодня они возвращаются на остров

Сахалинский детский симфонический оркестр завершил гастрольный тур по городам Дальнего Востока и Китая. В конце октября он выступил в Благовещенске и Хэйхэ. Заключительные два концерта уже в начале ноября островные музыканты дали в Харбине. 

Первое выступление прошло в местном дворце пионеров. Сахалинцы исполнили сочинения Брамса, Моцарта и других известных композиторов. В программе островного симфонического оркестра большая часть произведений была отведена отечественном авторам: Прокофьеву, Хачатуряну, Блантеру и другим. Китайские музыканты также представили на суд зрителей классические обработки своих соотечественников.

Самой интересной оказалась заключительная часть концерта, где российский и китайский детские коллективы выступили вместе. Одновременно на сцене находились более 100 человек. Большую группу струнных смычковых из России дополнили медная и ударная группы их китайских коллег, что предало более полное звучание сводному оркестру.
Вместе дети двух стран сыграли «Дружбу на века», а также популярное во всем мире произведение Соловьева-Седого «Подмосковные вечера».

- Проще было, конечно же, играть российскую музыку, - рассказывает скрипачка Валерия Хамидуллина из Невельска. – Наверное потому, что она роднее. Китайскую мелодию мы учили дома. Учили свои партии несколько месяцев. Правда, первый раз вместе с китайскими музыкантами ее сыграли только здесь. Было с одной стороны тяжело, с другой – интересно. Наши китайские сверстники очень хорошо подготовились к этому выступлению, красиво играли, даже раскачивались синхронно в одну сторону при исполнении мелодий.

Концерт в харбинском дворце пионеров стал своеобразной репетицией перед заключительным выступлением обоих коллективов. На следующий день юные музыканты двух стран вышли на сцену харбинской консерватории – концертный зал на 1600 мест и соответствующая акустика. Правда, после выступления многие наши музыканты говорили, что играть в таких условиях им было непривычно. Приходилось приспосабливаться к особенностям отражения звука. Китайцы отмечали, что этот зал лучший в городе. Его сцена словно обрамлена ветвями огромного дерева, а все стены – для лучшего звучания – отделаны местным маньчжурским ясенем.

Именно на этой площадке в августе выступал оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Кстати, в Харбин он приехал сразу после выступления на Сахалине. А спустя несколько месяцев здесь удалось сыграть и юным музыкантам.

- Без сомнения, это огромный опыт для наших детей, – отметила директор сахалинского научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Манойленко. – Они не только получили возможность выступить в прекрасных условиях, в великолепном концертном зале, но и сыграть со своими сверстниками из провинции Хэйлунцзян.

 

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Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 1
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 2
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 3
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 4
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 5
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 6
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 7
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 8
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине, Фото: 9
Юные сахалинцы дали два концерта в Харбине
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:10 +2
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Комментарии
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 18:15
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