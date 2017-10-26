В областном центре открылись Дни армянской культуры

В Южно-Сахалинске в доме культуры «Родина» состоялись торжественная церемония открытия и праздничный концерт, посвященный Дням армянской культуры в островном регионе.

Для гостей мероприятия, организованного Союзом армян России и Ассамблеей народов Сахалинской области, прошли тематические мастер-классы, где им рассказали о необычных армянских традициях. Так, например, южносахалинцы узнали, что символом нового года в Армении была не привычная нам хвойная красавица, а «древо жизни», которое делали из пшеничной соломы в форме дерева или снопа из пяти колосьев. Украшали такую «елку» вязаными игрушками-оберегами, веточками корицы, бубенцами и фруктами. Также горожане попробовали изготовить национальную армянскую куклу своими руками. Процесс оказался очень увлекательным и творческим. При создании такой куклы принято уделять особое внимание деталям: приподнятая бровь, смотрящие вверх глаза, ухмылка, поза — все это передает настроение и характер персонажа. После мастер-классов всех пригласили пройти в концертный зал, где продолжилась праздничная программа.

В своем приветственном слове мэр города Сергей Надсадин отметил, что Южно-Сахалинск - крупнейший многонациональный и мультикультурный город Дальнего Востока. На его территории в тесном соседстве друг с другом проживают свыше 40 народностей, и армянская община занимает одно из ведущих мест.

- Национальные праздники стали неотъемлемой частью жизни города и я искренне рад, что сегодня мы можем прикоснуться к традициям и истории Армении. Язык искусства универсален и понятен для всех. В каждой культуре мира есть вечные ценности, которые будут близки абсолютно любому человеку. Русский и армянский народы связывает очень многое, и прежде всего, единая духовность, - сказал Сергей Надсадин и вручил благодарственные письма администрации города председателю сахалинского Совета Ассамблеи народов России Саркису Акопяну и куратор проекта Майе Кириловой за значительный вклад в развитие и укрепление межнациональных связей и активную многолетнюю работу по сохранению этно-культурной самобытности народов на Сахалине.

Большой праздничный концерт открыл фольклорный ансамбль «Аракс» с колоритным зажигательным танцем «Кинто», что в армянской культуре означает — весельчак и любитель застолий. Приятным сюрпризом для гостей вечера стало выступление специально приглашенных известных музыкантов, профессоров Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Сурена и Гаянэ Ахназарян. Несколько дней назад супруги провели мастер-классы по скрипке и фортепиано для учащихся центральной детской музыкальной школы.

Зрителей тронула самобытная армянская народная музыка, наполненная благородством и особой мелодичной утонченностью. Никого не оставили равнодушными и яркие хореографические номера. Концерт завершился триумфальным выступлением Южно-Сахалинского камерного Оркестра под руководством Тиграна Ахназаряна.

По окончании мероприятия всех гостей угостили традиционными кулинарными шедеврами армянской кухни.

В рамках Дней армянской культуры для всех желающих 3 и 4 ноября будут проходить тематические мастер-классы, уроки игры на национальных инструментах, концерты национальных творческих коллективов и дегустации армянских блюд.