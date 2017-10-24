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"Многоликие острова" покажут сахалинцам

"Многоликие острова" покажут сахалинцам

Выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная 70-летию Сахалинской области, состоится 11 ноября

Выставка декоративно-прикладного творчества «Многоликие острова», посвященная 70-летию со дня образования Сахалинской области, состоится 11 ноября.

Как сообщают в Сахалинском областном центре народного творчества (ОЦНТ), экспозиция будет представлена в Сахалинском центре научно-технической информации по адресу Коммунистический пр. 31.

"Среди экспонатов работы мастеров Сахалинской области, исполненные в различных техниках, стилях, материалах. Каждый пришедший сможет не только оценить, но и приобрести понравившиеся работы, а также сделать селфи с арт-объектами и на фоне тематической фотозоны", - говорят в ОЦНТ.

Вход на выставку свободный.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:41 0
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