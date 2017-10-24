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За хранение наркотиков южносахалинец проведет в колонии строгого режима 3,5 года
ЛІГА.net

За хранение наркотиков южносахалинец проведет в колонии строгого режима 3,5 года

На суде он признал свою вину

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, мужчина признан виновным незаконном приобретении, хранении и изготовлении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 

Суд установил, что 11 мая в районе одной из сопок в Южно-Сахалинске осужденный нашел кусты конопи, части растения принес домой, где изготовил наркотик. Полученную смесь осужденный хранил, пока ее не обнаружили сотрудники правоохранительных органов. 

В судебном заседании мужчина признал свою вину. 

Суд, принимая во внимание полное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, опасный рецидив преступлений, приговорил сахалинца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:13 0
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