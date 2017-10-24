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Южносахалинцев приглашают на встречу с музыкантом группы «Ва-Банкъ»
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Южносахалинцев приглашают на встречу с музыкантом группы «Ва-Банкъ»

Сергей Летов расскажет о своем творчестве, жизни и вдохновении

31 октября в 16.00 в Сахалинском колледже искусств состоится творческая встреча с музыкантом группы «Ва-Банкъ» Сергеем Летовым. Вход свободный.

Саксофонист-импровизатор известен в узких кругах, широкая публика чаще вспоминает его брата. А ведь Сергей Летов много пишет, выступает, сотрудничает с самыми интересными музыкантами, его творчество отличается неординарностью и нонконформизмом. 

Работал Сергей с многочисленными группами и музыкантами, в том числе со своим братом Егором Летовым и его группой «Гражданская Оборона», Сергеем Курёхиным и его проектом Поп-механика, Иваном Соколовским, Д.А. Приговым, группой «ДК», Валентиной Пономаревой, Мэттью Шиппом, Джо Морррисом, Акира Саката, Юрием Парфеновым.

В настоящее время продолжает сотрудничество с Олегом Шарром, Зигфридом, Вадимом Курылевым, Три «О» и многими другими музыкальными проектами.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:37 +2
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Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинский колледж искусств
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Ва-Банкъвстреча
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