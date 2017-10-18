«Лексус» догнал микроавтобус на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

Сегодня, 25 октября, примерно в 15.00 на проспекте Мира в Южно-Сахалинске, напротив областной больницы столкнулись Lexus и микроавтобус Toyota Noah.

Водитель внедорожника не соблюдал дистанцию и не смог избежать столкновения.

Свидетели столкновения о пострадавших не сообщают, но на место выезжала "скорая". Автомобилям предстоит кузовной ремонт.