новости
новости
Регистрация
«Лексус» догнал микроавтобус на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

«Лексус» догнал микроавтобус на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

Оба автомобиля ждет кузовной ремонт

Сегодня, 25 октября, примерно в 15.00 на проспекте Мира в Южно-Сахалинске,  напротив областной больницы столкнулись Lexus и микроавтобус Toyota Noah.

Водитель внедорожника не соблюдал дистанцию и не смог избежать столкновения.

Свидетели столкновения о пострадавших не сообщают, но на место выезжала "скорая". Автомобилям предстоит кузовной ремонт. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:50 +3
Другие статьи по темам
Прочее
авариядтп
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
SirGiant
Написано сегодня, в 16:06
А может быть на заднем стекле микроавтобуса было объявление, водитель Лехуса прочитать хотел, а там мелким шрифтом, не?!

Это шутка...

А если серьёзно, то держать дистанцию в городе довольно сложно - либо вот так вот догонишь, либо тебя "подрежут" и воткнутся...
Да и вообще:
Ответить
+2
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 17:48 Отредактированно сегодня, в 17:48
после гаишника второй враг это гаджет!!!
Ответить
+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 17:54
а зачем ему дистанцию соблюдать он же на лехусе
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
XV рок-фестиваль памяти Дмитрия Донского соберёт сотни сахалинцев
XV рок-фестиваль памяти Дмитрия Донского соберёт сотни сахалинцев
Группа "Ва-Банкъ" выступит в Южно-Сахалинске на фестивале “Немое кино. Живая музыка”
Группа "Ва-Банкъ" выступит в Южно-Сахалинске на фестивале “Немое кино. Живая музыка”
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru