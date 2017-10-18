В первенстве области по футболу победили спортсмены из Ноглик

В Сахалинской области завершилось первенство по футболу среди юношей 2000-2001 годов рождения. Шесть команд четыре месяца пытались выявить победителя, который стал известен только после окончания заключительного матча турнира.

– Участниками состязаний были футболисты детско-юношеских спортивных школ Долинска, Корсакова, Невельска, Холмска, поселка Ноглики и команда ОГАУ «ФК «Сахалин», составленная из игроков 2002 года рождения, – пояснил председатель Сахалинской областной федерации футбола Алексей Абакумов.

Долгое время лидировали ДЮСШ (Холмск) и ОГАУ «ФК «Сахалин-2002». Правда, причислять их к безоговорочным фаворитам первенства мешало то, что ДЮСШ (Ноглики) до октября не сыграла ни одного матча.

В начале второго осеннего месяца северяне провели пять игр на юге острова, а затем стали ожидать соперников на своем поле. Однако до северного поселка доехали не все участники. Команды Долинска, Корсакова и Невельска получили технические поражения за неявки в Ноглики.

В итоге судьба титула сильнейшего решалась в двух заключительных матчах турнира. Сначала ДЮСШ (Ноглики) принимала ОГАУ «ФК «Сахалин-2002». Гостей устраивала только победа, и они ее добились – 3:2.

В активе команды из Южно-Сахалинска стало 24 очка. У ДЮСШ (Ноглики) и ДЮСШ (Холмск) было на три меньше. Матч между ними завершился победой северян с минимальным счетом (1:0). Это позволило им догнать ОГАУ «ФК «Сахалин-2002» и опередить футболистов из островной столицы по дополнительным показателям.

Итоги турнира:

1. ДЮСШ (Ноглики) – 24 очка;

2. ОГАУ «ФК «Сахалин-2002» – 24 очка;

3. ДЮСШ (Холмск) – 21 очко;

4. ДЮСШ (Невельск) – 10 очков;

5. ДЮСШ (Корсаков) – 10 очков;

6. ДЮСШ (Долинск) – 0 очков.

Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.