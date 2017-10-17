Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Мурзина прибыла на Сахалин

В островном регионе продолжаются учебно-тренировочные сборы среди художественных гимнасток. Спортсменки занимаются под наблюдением мастеров этого вида спорта. Хореограф Алины Кабаевой Альбина Рыбкина, чемпионка России по художественной гимнастике Анна Епифанова, чемпион мира по мужской ритмической гимнастике Александр Буклов и хореограф Наталья Скопинцева. Об этом сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

В учебно-тренировочных сборах принимают участие гимнастки из Южно-Сахалинска, Корсакова, Благовещенска, Хабаровска и акробаты из Ванино. К именитым тренерам и хореографам, которые уже почти неделю тренируют спортсменок подключилась и олимпийская чемпионка Олимпийских игр 2004 года Елена Мурзина. Она заслуженный мастер спорта. В сборной России выступала с 1998 года, а в 2002 году попала в основной состав сборной России в групповых упражнениях. В том же году выступила на чемпионате мира в США и стала абсолютной чемпионкой мира и серебряным призером в упражнении с пятью лентами. На следующий год Елена стала абсолютной чемпионкой Европы, а на чемпионате мира 2003 года сборная России, в состав которой входила и Елена, выиграла все три золотые медали: многоборье и финалы в упражнениях с лентами и 3 мяча и 2 обруча. Последним стартом для Елены были Олимпийские игры в Афинах 2004 года, которые Елена с подругами по команде также с триумфом выиграли.

- Для детей, которые сегодня участвуют в сборе, конечно, это уникальная возможность. После таких мероприятий у них открывается второе дыхание. Перед глазами появляется пример для подражания, - отмечает старший тренер ОГАУ ФК «Сахалин» Ольга Лукина.

Уже 28 октября в областном центре состоится фестиваль спорта «Жить, побеждая!». Он посвящен Всероссийскому дню гимнастики. На ковер выйдут более сто спортсменов Дальнего Востока, а также танцевальные и музыкальные коллективы. Мероприятие проходит при поддержке министерства спорта и молодежной политики области и регионального фонда «Родные острова».