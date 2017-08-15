Краеведческий музей открывает выставку «Дорогами Маньчжурии»

Одна из работ Бориса Горлача

Она приурочена к окончанию Второй мировой войны

В областном краеведческом музее пройдет выставка, посвященная окончанию Второй мировой войны. На ней представят около 50 работ военных лет скульптора, члена Союза художников СССР Бориса Горлача.

Открытие состоится 30 августа в 16 часов. Выставка получила название «Дорогами Маньчжурии». Рисунки представлены из фондов Амурского областного краеведческого музея (Благовещенск).

Борис Трофимович Горлач (1917 - 2009) - участник Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией, ветеран труда. В августе 1945 года он прошел боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленные равнины Маньчжурии. В перерывах между боями он рисовал на трофейной японской бумаге карандашом, пером и тушью товарищей по оружию, жителей освобождённых маньчжурских деревень, китайских детей, японских военнопленных.

Серия графических рисунков Бориса Трофимовича- документальные свидетельства солдата-освободителя, прошедшего дорогами войны, сообщает Сахалинский областной краеведческий музей.