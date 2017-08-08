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В четверг в областном центре состоится последний «Чеховский сквер»

В четверг в областном центре состоится последний «Чеховский сквер»

Он пройдет с 16 до 19 часов

В четверг, 17 августа, в Южно-Сахалинске пройдет последний в нынешнем сезоне «Чеховский сквер». Он продлится в течение трех часов. По словам устроителей, посетителей ждут подарки.

Гости, пришедшие на заключительный сквер в костюмах, или имеющие на себе детали одежды XIX века, бесплатно покатаются на запряженном лошадью фаэтоне. А победители уличного мероприятия «Маршрутом Чехова» получат настольную версию игры в подарок, сообщает пресс-служба музея «Остров Сахалин».

Также в программе «Чеховского сквера» традиционные, уже полюбившиеся жителям и гостям города мероприятия. С обеда и до вечера у музея будет работать ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества. На квесте «По страницам чеховских произведений» участники отвечают на вопросы и выполняют задания, спрятанные у скульптурных композиций сквера.

Мероприятие пройдет с 16 до 19 часов в сквере рядом с музеем книги Чехова.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:30 0
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