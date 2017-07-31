Южносахалинцев приглашают на концерт органной музыки

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23 и 24 августа в Южно-Сахалинске состоятся благотворительный вечера органной музыки. Всех желающий приглашают в римско-католическую церковь «Приход Святого Иакова» в областном центре.

Начало в 19:00. Музыкальные гурманы насладятся произведениями мировой классики в исполнении Витольда Залевского.

Количество билетов ограничено. Их можно приобрести ежедневно с 15-00 до 19-00 в приходе по адресу в Южно-Сахалинске: проспект Победы, 26-Б.