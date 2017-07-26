Выставка «Россия заповедная» открыта в областном краеведческом музее

В Сахалинском областном краеведческом музее продолжает свою работу выставка «Россия заповедная», посвященная Году экологии в России. На ней представлены фотоработы лучших российских фотографов-анималистов и фотографов живой природы. Экспонаты выставки «Россия заповедная» знакомят жителей и гостей Сахалинской области с самыми красивыми уголками нашей страны и редкими животными - дальневосточным леопардом, амурским тигром, белым медведем, баргузинским соболем, черным аистом и другими.

Выставка проводится совместно с ФГБУ «Государственный природный заповедник «Курильский» при поддержке компании ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» и продлится до 10 августа.