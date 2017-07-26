Дети в тельняшках отмечают день ВДВ заплывами в фонтанах

Главную традицию праздника продолжают не виновники торжества, а их сыновья и дочери

В Южно-Сахалинске с раннего утра поздравляют десантников с днем Воздушно-десантных войск. Виновники торжества с семьями и друзьями традиционно собираются вместе, чтобы отправиться на торжественный митинг.

На этот раз от главной народной традиции военные отказываются. Купаться в фонтанах они не будут. А вот их дети в полосатых футболках не задумываясь бросаются в водоемы.

Сегодня на площади Славы состоится митинг. Для десантников подготовили праздничную программу. Также планируется, что после мероприятий десантники отправятся отдыхать на сахалинские пляжи.