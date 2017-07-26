Сахалинец пытался застрелить знакомого за сплетни

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 26-летнего жителя села Ключи возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый узнал, что 36-летний знакомый распространяет про него недостоверную информацию.

Вечером 31 июля подозреваемый выпил спиртное, взял огнестрельное оружие и пошел к дому обидчика. Находясь на веранде дома потерпевшего, он вызвал последнего на улицу и, ничего не говоря, выстрелил ему в живот.

Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, мужчина выжил.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием направлено ходатайство в Южно-Сахалинский городской суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.