Сахалинец пытался застрелить знакомого за сплетни
Подозреваемый задержан
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый узнал, что 36-летний знакомый распространяет про него недостоверную информацию.
Вечером 31 июля подозреваемый выпил спиртное, взял огнестрельное оружие и пошел к дому обидчика. Находясь на веранде дома потерпевшего, он вызвал последнего на улицу и, ничего не говоря, выстрелил ему в живот.
Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, мужчина выжил.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием направлено ходатайство в Южно-Сахалинский городской суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Действия конечно неадекватные... Теперь ещё в тюрьму пойдёт
А ваще в древности, говорят, за сплетни язык отрезали, чтобы не болтал лишнего...