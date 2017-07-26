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Сахалинец пытался застрелить знакомого за сплетни

Сахалинец пытался застрелить знакомого за сплетни

Подозреваемый задержан

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 26-летнего жителя села Ключи возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, подозреваемый узнал, что 36-летний знакомый распространяет про него недостоверную информацию.

Вечером 31 июля подозреваемый выпил спиртное, взял огнестрельное оружие и пошел к дому обидчика. Находясь на веранде дома потерпевшего, он вызвал последнего на улицу и, ничего не говоря, выстрелил ему в живот. 

Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, мужчина выжил.  

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием направлено ходатайство в Южно-Сахалинский городской суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:04 +2
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Комментарии
20sm
Написано сегодня, в 13:08
Вот олень! Ну набей рожу, зачем сразу за оружие!?
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+1
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:10 Отредактированно сегодня, в 13:13
"Решительный" молодой человек!
Действия конечно неадекватные... Теперь ещё в тюрьму пойдёт
А ваще в древности, говорят, за сплетни язык отрезали, чтобы не болтал лишнего...
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+5
Яночка
Написано сегодня, в 13:12
Alenushka, будем надеяться, что он не прочтет ваш ответ??????
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+1
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:14 Отредактированно сегодня, в 13:15
Яночка , Яночка , Будем. Я Решительный в ироничном смысле написАла, исправила!
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+1
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 14:08
Alenushka, решительный после:подозреваемый выпил спиртное... ?????
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0
Еще 1 комментарий
Online
YuliaFrunze Online
Написано сегодня, в 13:26
Зачем стрелять?? Язык отрезать просто и все.
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+2
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:41
когда кончились слова......
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+1
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