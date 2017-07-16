фото очевидцев
КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе
По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения
ДТП произошло сегодня вечером, 22 июля в Корсаковском районе, на охотской трассе.
По предварительной информации, в районе села Чапаево грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Delica. От удара "Мицубиси" вылетел в кювет и опрокинулся.
Delica получила серьезные механические повреждения.
Все живы. Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.
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