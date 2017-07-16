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КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе
фото очевидцев

КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе

По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения

ДТП произошло сегодня вечером, 22 июля в Корсаковском районе, на охотской трассе.

По предварительной информации, в районе села Чапаево грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с  Mitsubishi Delica. От удара "Мицубиси" вылетел в кювет и опрокинулся.

Delica получила серьезные механические повреждения.

Все живы. Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.

Галерея
КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе, Фото: 1
КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе, Фото: 2
КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе, Фото: 3
КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 21:56 +2
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Комментарии
Malinka17
Написано вчера, в 22:20
И еще раз убеждаюсь, что опасно ездить в охотском направлении в выходные, когда отличная погода. Устала от "летчиков" уворачиваться. Я жить хочу, в отличии от этих бессмертных.
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+6
Светлана Светлая
Написано вчера, в 22:36
Все живы ,в црб видела ,мама ,дочка ,и трое детей. Дети целы,мама с дочкой немного пострадали
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+3
ZLOI275
Написано вчера, в 23:02
Опять типа танки грязи не бояться
Камазисты в основном слишком самоуверены (((( А знакомый рассказывал что их кабина капсула смерти. Они ни чем не защищены. И если-бы этому мушахеру попался кто покрупнее ой как бы ему не повезло.......
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+2
Mopsik
Написано вчера, в 23:05
Сегодня видили эту аварию. Слава богу, что все живы.
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+2
Naik
Написано вчера, в 23:09
Сегодня видели последствия этой жуткой аварии , хорошо что все обошлось без жертв. Соблюдайте ПДД пожалуйста
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+1
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 23:10
На трассе ни одного гаишника.
Камазы носятся, ограничения не соблюдают.
Один сегодня мимо просвистел, аж дурно стало!
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+3
Reader
Написано вчера, в 23:47
При чем тут встречка? Камаз со второстепенной поворачивал
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0
Elizabeth
Написано вчера, в 23:55
Что-то сегодня происшествий больше,чем за неделю! Слава богу,что обошлось все так!
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0
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