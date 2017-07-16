КамАЗ и Mitsubishi Delica столкнулись на охотской трассе

фото очевидцев

По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения

ДТП произошло сегодня вечером, 22 июля в Корсаковском районе, на охотской трассе.

По предварительной информации, в районе села Чапаево грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Delica. От удара "Мицубиси" вылетел в кювет и опрокинулся.

Delica получила серьезные механические повреждения.

Все живы. Информация о том, есть ли в аварии пострадавшие, уточняется.