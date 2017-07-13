Реабилитированным сахалинцам решили дать жильё

А тем из них, кто живёт в Южно-Сахалинске, доплатить сверху

Сегодня, 20 июля, депутаты Сахалинской областной думы во втором чтении приняли изменения в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Поправки расширяют перечень категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Изменения поддержали единогласно все 23 присутствующих на пленарном заседании депутата.

Принятые изменения позволят улучшить жилищные условия 10 сахалинцам, имеющим статус реабилитированных после репрессий 30-х – 50-х годов. Как сообщил на заседании докладчик, депутат Виталий Гомилевский, из бюджета области на принятые поправки потребуется 23 миллиона рублей.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, инициатива авторов вызвана необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным жилищным законодательством. В связи с этим проектом дополняется положение, предусматривающее меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (ЕДВ) на строительство или приобретение жилого помещения.

Кроме того, реабилитированным сахалинцам, постоянно проживающим на территории Южно-Сахалинска, изменения предусматривают поддержку в виде еще одной единовременной денежной выплаты. Она будет начислена в случае превышения стоимости строительных работ или приобретаемого жилого помещения над размером стандартной ЕДВ. Это сделано в связи с высокой рыночной стоимостью жилья в столице региона.