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Реабилитированным сахалинцам решили дать жильё

Реабилитированным сахалинцам решили дать жильё

А тем из них, кто живёт в Южно-Сахалинске, доплатить сверху

Сегодня, 20 июля, депутаты Сахалинской областной думы во втором чтении приняли изменения в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Поправки расширяют перечень категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Изменения поддержали единогласно все 23 присутствующих на пленарном заседании депутата.

Принятые изменения позволят улучшить жилищные условия 10 сахалинцам, имеющим статус реабилитированных после репрессий 30-х – 50-х годов. Как сообщил на заседании докладчик, депутат Виталий Гомилевский, из бюджета области на принятые поправки потребуется 23 миллиона рублей.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, инициатива авторов вызвана необходимость приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным жилищным законодательством. В связи с этим проектом дополняется положение, предусматривающее меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты (ЕДВ) на строительство или приобретение жилого помещения.

Кроме того, реабилитированным сахалинцам, постоянно проживающим на территории Южно-Сахалинска, изменения предусматривают поддержку в виде еще одной единовременной денежной выплаты. Она будет начислена в случае превышения стоимости строительных работ или приобретаемого жилого помещения над размером стандартной ЕДВ. Это сделано в связи с высокой рыночной стоимостью жилья в столице региона.

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 12:44 0
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 13:51
А они есть живые-то? Наконец-то очнулись... Хоть малая компенсация за ад в лагерях.
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:08
НюНик_просто_Анна, Совершенно правы этих несчастных с их здоровьем после лагерей скорее всего не осталось в живых..... Опять же хитрый ход конем по голове.
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+1
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