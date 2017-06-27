Женщина пострадала в ДТП на перекрестке в Южно-Сахалинске

Сегодня, 4 июля, примерно в 7.70 на перекрестке улиц Ленина и Репина в Южно-Сахалинске столкнулись Honda Fit и грузовик Isuzu.

Хонда, за рулем которой была 31-летняя женщина, двигалась с юга на север по улице Ленина. На перекрестке она планировала повернуть налево, на ул. Репина. В это время на Ленина с Репина выворачивал большегруз, и автовладелица малолитражки решила проскочить за ним. Но в это время с севера двигался Isuzu. Большой автомобиль смял Хонду.

Машина получила серьезные повреждения. Сильно пострадала и автоледи. У нее много травм, но опасности для жизни нет.