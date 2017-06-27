Женщина пострадала в ДТП на перекрестке в Южно-Сахалинске
Ее Honda Fit столкнулась с грузовиком
Сегодня, 4 июля, примерно в 7.70 на перекрестке улиц Ленина и Репина в Южно-Сахалинске столкнулись Honda Fit и грузовик Isuzu.
Хонда, за рулем которой была 31-летняя женщина, двигалась с юга на север по улице Ленина. На перекрестке она планировала повернуть налево, на ул. Репина. В это время на Ленина с Репина выворачивал большегруз, и автовладелица малолитражки решила проскочить за ним. Но в это время с севера двигался Isuzu. Большой автомобиль смял Хонду.
Машина получила серьезные повреждения. Сильно пострадала и автоледи. У нее много травм, но опасности для жизни нет.
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Комментарии
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DashaA Online
Написано сегодня, в 10:19
Как много таких проскачивающих! Надеюсь "автоледи" выводы сделает. Скорейшего выздоровления!
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Balbes Online
Написано сегодня, в 10:33
"Автоледи" еще повезло что удар в сторону пассажиркого места пришелся. Так бы все могло быть куда трагичней.
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+1
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TROL Online
Написано сегодня, в 10:48
Balbes, удар как раз пришелся в сторону водителя...
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0
Den
Написано сегодня, в 10:48 Отредактированно сегодня, в 10:49
Balbes, Удар пришелся на сторону водителя! На фото видно, да и очевидцы есть, девушку зажало.
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Balbes Online
Написано сегодня, в 11:10
Den, Не разлядел.
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0
AndrewYa
Написано сегодня, в 11:03
Сегодня, 4 июля, примерно в 7.70 новое время
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Domin
Написано сегодня, в 11:26
AndrewYa, тоже заметила)))
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Elizabeth
Написано сегодня, в 11:35
В рубашке родилась! Скорейшего выздоровления
. И делайте выводы! Иногда лучше опоздать,чем надеяться на авось!
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