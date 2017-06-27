Воспитанников «Кристалла» в Южно-Сахалинске научат синхронному фигурному катанию

Во дворце спорта «Кристалл» стартовали учебно-тренировочные сборы по фигурному катанию. Это уже второй этап сборов за текущее лето. Занятия под руководством сразу трех приглашенных тренеров продлятся две недели.

Участниками тренировочных сборов стали фигуристы, которые катаются по программе спортивных разрядов, а также совсем юные спортсмены, которые подают большие надежды, и имеют значительный потенциал по оценке тренеров. Всего в учебных сборах принимают участие 28 воспитанников отделения фигурного катания «Кристалла» от 8 до 13 лет.

– В начале июня на сборах под руководством Николая Морошкина наши фигуристы занимались постановкой новых программ. Сейчас же стоит совершенно другая задача – сформировать команды по синхронному катанию. Поверьте, когда одновременно 16 спортсменов выполняют одно и то же действие на льду, это завораживает, - рассказывает старший тренер по фигурному катанию дворца спорта «Кристалл» Светлана Пронкина. Наставник фигуристов также добавила, что в ходе учебно-тренировочных сборов не останется в стороне классическое одиночное катание.

Работают с сахалинскими фигуристами три специалиста. Тренер из Владивостока Игорь Ковалев является специалистом по спортивным танцам на льду, он готовит танцевальные пары.

Еще один приглашенный наставник, который занимается с сахалинскими фигуристами, Антон Токарев. Он является мастером спорта по фигурному катанию, и специализируется именно на синхронном катании. Свою спортивную карьеру Антон завершил в 2011 году. Лучшим спортивным результатом Антона Токарева является победа в финале гран-при среди юниоров в парном катании в 2005 году. С 2011 года занимается тренерской карьерой.

Третий наставник фигуристов «Кристалла» в рамках тренировочных сборов – Анна Харченко. Имеет спортивный разряд КМС по фигурному катанию, и преподает на кафедре режиссуры массовых спортивно-художественных представлений в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Москве. Кроме того, Анна Вадимовна работает тренером-преподавателем по фигурному катанию в московской спортивной школе «Созвездие». Имеет всероссийскую судейскую категорию «Технический специалист в синхронном катании». Воспитанники Анны Харченко в разное время становились призерами и победителями престижных международных и всероссийских соревнований.

Квалифицированный десант тренеров пробудет на Сахалине до 15 июля. График тренировок включает восемь часов занятий в день как на ледовой арене, так и в хореографическом зале. Подкрепить свои силы спортсмены тоже успевают – в перерывах между занятиями у ребят есть время для обеда и полдника.

Стоит отметить, что опыт выступления в массовых танцевальных номерах у фигуристов «Кристалла» уже имеется. Постановка нескольких ледовых представлений «Путешествие на край земли», которые сахалинцы могли видеть в прошлом году, включала несколько номеров с элементами синхронного катания. Однако, назвать эти выступления синхронным катанием с полной уверенностью все же нельзя. Чтобы постичь мастерство этой спортивной дисциплины и добиться видимых результатов, спортсменам необходимо пройти специальную подготовку. Приглашенные тренеры обещают, что за время сборов будет поставлена соответствующая программа, и сформированы команды синхронистов. Таким образом, на Сахалине начнут культивировать новое спортивное направление.

– Синхронное катание для наших фигуристов – это очередная ступень развития. Конечно, самой желанной перспективой для нас, тренеров, и для ребят станет участие на соревнованиях за пределами области по синхронному катанию. Ведь в центральной России этот вид спорта развивается довольно успешно, и российские фигуристы завоевывают золотые медали на престижных турнирах заграницей. Кроме того, именно ДС «Кристалл» примет соревнования по ледовым видам спорта в рамках международных игр «Дети Азии». И нам хотелось бы выглядеть достойно, чтобы ребята выступили профессионально, - отметила тренер сахалинских фигуристов Елена Серковская.

С окончанием учебно-тренировочных сборов 15 июля, после небольшого перерыва часть спортсменов отправится в Холмск на очередные учебные сборы, а часть – в Омск, где также пройдет тренировочный сбор, сообщает пресс-служба «Кристалла».