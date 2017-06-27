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Полиция занялась сахалинской турфирмой, которая обманула клиентов

Полиция занялась сахалинской турфирмой, которая обманула клиентов

Несколько человек написали заявления на компанию «Империал-тур».

Несколько человек написали заявления в полицию на действия руководства туристической компании «Империал-тур». Офис закрыт, директор скрывается от клиентов.

Обеспокоенные клиенты компании обратились на АСТВ еще неделю назад. Журналисты вместе с клиентами побывали в офисе турфирмы в торговом центре «Гермес» и убедились, что никого из сотрудников на месте нет. Номера телефонов, зарегистрированных на компанию, отключены.

Туристы отправились писать заявления в полицию. «Империал-тур» заявлял о себе, как о компании, которая оказывает широкий спектр услуг – от продажи туров до продажи авиабилетов. Вот и среди пострадавших есть и те, кто не смог сесть на самолет до Москвы, и те, чей тур оказался оплачен не полностью. Людям уже на месте, пришлось доплачивать за то, за что они уже отдали деньги. А есть такие, как Елена Дмитриченко. Она с ребенком планировала отдохнуть во Вьетнаме, но оказалось, что 100 тысяч рублей, которые она отдала туроператору, не пошли на бронирование билетов и отеля.

В помещениях «Империал-тура» шли следственные действия. Но свое расследование начали и обманутые клиенты. Они объединились в группу в WhatsApp. Сейчас там порядка 20 человек.

Учредитель и директор «Империал-Тура» Марта Васькова прячется от клиентов. С АСТВ она общаться тоже не захотела. В ответ на смс с просьбой о комментарии нам ответили: «Вины не признаем, от комментариев отказываемся». Еще нас просили не педалировать ситуацию, так как услышав о скандале, свои деньги попытались забрать даже те клиенты, у «которых все хорошо и еще есть время до вылета».

Обманутые клиенты вышли на родственников Васьковой. Некоторым, например Елене Дмитриченко, деньги обещали вернуть, попросив неделю на сбор всей суммы. Четыре дня из этого срока уже прошло.

Примечательно, что три года назад мы сообщали о компании «Каравелла-тур», которая при похожих обстоятельствах оставила клиентов без денег и путевок. Руководитель «Каравеллы» Татьяна Кузнецова имела репутацию человека, чьи туристы довольно часто оставались ни с чем. Суммы исков к компании перевалили за полтора миллиона. Буквально накануне банкротства Кузнецова зарегистрировала очередную, оказывающую туристические услуги фирму, под названием «Империал».

Марта Васькова опровергает, что «Империал-тур» имеет какое-то отношение к «Каравелле-тур» и «Империалу». Судя по дате регистрации, это действительно разные компании. Хотя созвучные названия и месторасположение офиса говорят в пользу преемственности. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:03 +4
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Комментарии
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:08
всем говорю-не поленитесь заранее пробить сайты отелей за границей,самостоятельно забронируйте номера,жрачку-фигачку,билеты берите за пол года,всё это выйдет дешевле и надёжнее!
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+9
Malinka17
Написано сегодня, в 18:28
Товарищ Сергей, ой, матерь божья, фигачку-то я как раз и забыла забронировать
. Спасибо тебе, добрый человек!
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+8
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:29
Malinka17,
без фигачки нельзя....никак нельзя
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+6
Malinka17
Написано сегодня, в 18:31 Отредактированно сегодня, в 18:32
Товарищ Сергей, ну вот и я о чем.. как же я без фигачки.. прям мороз по коже
Вся жизнь насмарку чуть не пошла...
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+4
Еще 6 комментариев
VULKAN
Написано сегодня, в 18:18
"Полиция занялась сахалинской турфирмой, которая обманула клиентов".
Наконец-то рак на горе свистнул...
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+2
MiSHGUN
Написано сегодня, в 18:27
В пекло турфирмы...только дикарём, только хардкор )))
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:37
Бедненькие туристы.....
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+3
Игорь Викторович
Написано сегодня, в 19:57
Какие к чёрту туры, ведь сколько ещё не обхожено и не объезжено на родном острове
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0
Sakhalin1965
Написано сегодня, в 20:59
Всем добрый день. Мы тоже пострадавшие от этой тур фирмы,конкретно от этой Марты. Как попасть в группу пострадавших? Мой тел. 89140942320
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0
НКолчина
Написано сегодня, в 22:31
Sakhalin1965, так вы и так пострадали, зачем ещё и в группу вступать?
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+1
vikuly
Написано сегодня, в 22:39
Мы летали через эту Марту в феврале в отпуск и у нас при вылете с Бангкока начались проблемы... мы две недели возвращали деньги которые потратили на покупку повторного билета для того чтобы улететь с Бангкока домой... Человек видать реально не понимает как жутко остаться в совершенно чужой стране без денег ещё и с маленьким ребёнком....
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 23:11
....что опять "обижёнки"?Нах их....
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0
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