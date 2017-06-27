"Полиция занялась сахалинской турфирмой, которая обманула клиентов".

Несколько человек написали заявления в полицию на действия руководства туристической компании «Империал-тур». Офис закрыт, директор скрывается от клиентов.

Обеспокоенные клиенты компании обратились на АСТВ еще неделю назад. Журналисты вместе с клиентами побывали в офисе турфирмы в торговом центре «Гермес» и убедились, что никого из сотрудников на месте нет. Номера телефонов, зарегистрированных на компанию, отключены.

Туристы отправились писать заявления в полицию. «Империал-тур» заявлял о себе, как о компании, которая оказывает широкий спектр услуг – от продажи туров до продажи авиабилетов. Вот и среди пострадавших есть и те, кто не смог сесть на самолет до Москвы, и те, чей тур оказался оплачен не полностью. Людям уже на месте, пришлось доплачивать за то, за что они уже отдали деньги. А есть такие, как Елена Дмитриченко. Она с ребенком планировала отдохнуть во Вьетнаме, но оказалось, что 100 тысяч рублей, которые она отдала туроператору, не пошли на бронирование билетов и отеля.

В помещениях «Империал-тура» шли следственные действия. Но свое расследование начали и обманутые клиенты. Они объединились в группу в WhatsApp. Сейчас там порядка 20 человек.

Учредитель и директор «Империал-Тура» Марта Васькова прячется от клиентов. С АСТВ она общаться тоже не захотела. В ответ на смс с просьбой о комментарии нам ответили: «Вины не признаем, от комментариев отказываемся». Еще нас просили не педалировать ситуацию, так как услышав о скандале, свои деньги попытались забрать даже те клиенты, у «которых все хорошо и еще есть время до вылета».

Обманутые клиенты вышли на родственников Васьковой. Некоторым, например Елене Дмитриченко, деньги обещали вернуть, попросив неделю на сбор всей суммы. Четыре дня из этого срока уже прошло.

Примечательно, что три года назад мы сообщали о компании «Каравелла-тур», которая при похожих обстоятельствах оставила клиентов без денег и путевок. Руководитель «Каравеллы» Татьяна Кузнецова имела репутацию человека, чьи туристы довольно часто оставались ни с чем. Суммы исков к компании перевалили за полтора миллиона. Буквально накануне банкротства Кузнецова зарегистрировала очередную, оказывающую туристические услуги фирму, под названием «Империал».

Марта Васькова опровергает, что «Империал-тур» имеет какое-то отношение к «Каравелле-тур» и «Империалу». Судя по дате регистрации, это действительно разные компании. Хотя созвучные названия и месторасположение офиса говорят в пользу преемственности.