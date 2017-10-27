Юные сахалинские шахматисты сразятся за путевки на первенство России
На турнир во Владивостоке отправились 17 островных спортсменов
Во Владивостоке стартовало первенство ДФО по шахматам. Участникам предстоит состязаться за путевки на первенство России, которые получат по четыре сильнейших спортсмена в каждой возрастной группе. Всего будет сыграно 9 туров по швейцарской системе.
Островной регион представляют 17 шахматистов из Корсакова, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска. В турнире до 9 лет выступит Матвей Лесников из островной столицы. В турнир мальчиков до 11 лет заявлены Лев Левковский, Владислав Черняев, Алексей Кириенко, Михаил Бамбизо (все – Южно-Сахалинск). На медали турнира девочек U11 будут претендовать Ирина Ким (Холмск) и Алиса Маринина (Южно-Сахалинск).
Тимур Кутбиддинов (Вахрушев), Артем Хуснулгатин и Тигран Мовсесян (все – Южно-Сахалинск) будут пытаться победить своих соперников в турнире мальчиков до 13 лет, а в турнире девочек нужно будет следить за игрой Регины Любарской (Южно-Сахалинск).
Борис Син и Георгий Егоров (оба – Южно-Сахалинск) подготовились к турниру юношей до 15 лет.
Свое понимание стратегии шахмат и тактическую зоркость в турнире до 17 лет покажут Никита Ермаков из Корсакова, Павел Лозовский из Поронайска и Николай Семенов из Южно-Сахалинска.
А в турнире U19 все надежды островных любителей шахмат связаны и Романом Круповичем из Холмска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.