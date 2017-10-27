Юные сахалинские шахматисты сразятся за путевки на первенство России

Во Владивостоке стартовало первенство ДФО по шахматам. Участникам предстоит состязаться за путевки на первенство России, которые получат по четыре сильнейших спортсмена в каждой возрастной группе. Всего будет сыграно 9 туров по швейцарской системе.

Островной регион представляют 17 шахматистов из Корсакова, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска. В турнире до 9 лет выступит Матвей Лесников из островной столицы. В турнир мальчиков до 11 лет заявлены Лев Левковский, Владислав Черняев, Алексей Кириенко, Михаил Бамбизо (все – Южно-Сахалинск). На медали турнира девочек U11 будут претендовать Ирина Ким (Холмск) и Алиса Маринина (Южно-Сахалинск).

Тимур Кутбиддинов (Вахрушев), Артем Хуснулгатин и Тигран Мовсесян (все – Южно-Сахалинск) будут пытаться победить своих соперников в турнире мальчиков до 13 лет, а в турнире девочек нужно будет следить за игрой Регины Любарской (Южно-Сахалинск).

Борис Син и Георгий Егоров (оба – Южно-Сахалинск) подготовились к турниру юношей до 15 лет.

Свое понимание стратегии шахмат и тактическую зоркость в турнире до 17 лет покажут Никита Ермаков из Корсакова, Павел Лозовский из Поронайска и Николай Семенов из Южно-Сахалинска.

А в турнире U19 все надежды островных любителей шахмат связаны и Романом Круповичем из Холмска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.