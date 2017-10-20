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Дипломные работы студентов помогут развивать спорт на Сахалине

Дипломные работы студентов помогут развивать спорт на Сахалине

Взаимодействие учащихся института психологии и педагогики кафедры физической культуры и спорта СахГУ и тренерского состава обсудили на круглом столе

Выпускные квалификационные работы студентов Сахалинского государственного университета (СахГУ) будут использовать в областных спортивных школах, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

Обычно островные учреждения работают по документам, которые им направляет Минспорт РФ. Сейчас принято решение - дополнительно использовать студенческие выпускные работы, которые послужат методическим материалом для тренеров.

Сахалинские студенты представляют очень хорошие и интересные работы. Но, к сожалению, не все из них удаётся реализовать.

На сегодняшний день область насчитывает 29 физкультурно-спортивных организаций, из них 23 спортивные школы и 6 иных учреждений. Тренерско-преподавательский состав включает в себя 432 специалиста, из них в штате числятся 336 человек, остальные трудятся по совместительству.

Руководитель футбольного клуба "Сахалин" Евгений Крючков рассказал, что недавно ФК и СахГУ подписали соглашение о сотрудничестве. Самых талантливых и перспективных студентов будут приглашать на работу, что, безусловно, повысит качество и кадровый потенциал учреждения. Он привел пример, что сейчас один из выпускников сахалинского госуниверситета возглавил в учреждении направление подготовки юных арбитров. Другой талантливый юноша возьмётся за организацию спортивных мероприятий.

- Для нас это очень ценные кадры. Мы будем им помогать и использовать их проекты в своей деятельности, - сказал Евгений Крючков.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:30 0
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Комментарии
_ekhidna_
Написано сегодня, в 09:41
прикольно....яйца курицу учат. Грубо, канеш, но всегда думала, что даже самый прилежный студент должен еще много лет учиться у опытных наставников, но сейчас, оказывается, все иначе. Студенты составляют методички тренерам :)))
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+3
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Balbes Online
Написано сегодня, в 09:54
_ekhidna_,
в точку.
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+1
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Владимир К Online
Написано сегодня, в 19:14 Отредактированно сегодня, в 19:16
_ekhidna_, всё очень просто - это западный план и он работает.
1.Сделать во всей стране детей дибилами
2.Учить более умных и старших как делать детей дибилами.
Грубо, канеш, но стратегия в общем плане понятна.
ДАнная схема преобладает в США и Европе (кстати и в незалежной та же схема у силенно наращивается)
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 09:43
Смешно. Если только в качестве черновиков.
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:13
Выпустится - и пусть работает тренером, внедряет свою методичку. Но этих ребяток, может, сразу в ПСО или мэрию прочат? Тогда понятно.
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+4
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Владимир К Online
Написано сегодня, в 19:12
Что творится с этой страной?!
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