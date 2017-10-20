Дипломные работы студентов помогут развивать спорт на Сахалине

Взаимодействие учащихся института психологии и педагогики кафедры физической культуры и спорта СахГУ и тренерского состава обсудили на круглом столе

Выпускные квалификационные работы студентов Сахалинского государственного университета (СахГУ) будут использовать в областных спортивных школах, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

Обычно островные учреждения работают по документам, которые им направляет Минспорт РФ. Сейчас принято решение - дополнительно использовать студенческие выпускные работы, которые послужат методическим материалом для тренеров.

Сахалинские студенты представляют очень хорошие и интересные работы. Но, к сожалению, не все из них удаётся реализовать.

На сегодняшний день область насчитывает 29 физкультурно-спортивных организаций, из них 23 спортивные школы и 6 иных учреждений. Тренерско-преподавательский состав включает в себя 432 специалиста, из них в штате числятся 336 человек, остальные трудятся по совместительству.

Руководитель футбольного клуба "Сахалин" Евгений Крючков рассказал, что недавно ФК и СахГУ подписали соглашение о сотрудничестве. Самых талантливых и перспективных студентов будут приглашать на работу, что, безусловно, повысит качество и кадровый потенциал учреждения. Он привел пример, что сейчас один из выпускников сахалинского госуниверситета возглавил в учреждении направление подготовки юных арбитров. Другой талантливый юноша возьмётся за организацию спортивных мероприятий.

- Для нас это очень ценные кадры. Мы будем им помогать и использовать их проекты в своей деятельности, - сказал Евгений Крючков.