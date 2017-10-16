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До «Ночи пожирателей рекламы–2017» осталось менее двух недель

До «Ночи пожирателей рекламы–2017» осталось менее двух недель

Джаз, танцы и лучшие рекламные ролики мира

На Сахалине полным ходом идет подготовка к «Ночи пожирателей рекламы». Музыканты подбирают репертуар, танцоры оттачивают па, аниматоры шьют костюмы и экспериментируют с гримом, дизайнеры и креативщики придумывают фотозоны. Буквально через две недели, 3 ноября, «Чехов-центр» станет центром профессиональной, креативной, яркой, творческой части Сахалина.

Подборка роликов 2017 года, составленная знаменитым французом, однозначно произведет впечатление на гостей мероприятия, говорят устроители. В этом году владелец Синематеки Жан Мари Бурсико особое место отвел видеороликам производства Великобритании и Франции, которые отличаются нестандартным подходом и юмором.  

Тема этой «Ночи» - «Только по любви». Большое число роликов про это прекрасное чувство – еще одна особенная черта нынешнего показа. Некоторые – на грани пикантности и откровенности.  Для самых стойких гостей мероприятия приготовлен десерт в виде экзотической рекламы из Нигерии, Египта, Венесуэлы, Вьетнама, Конго, Ганы, Индии.

Формат мероприятия предполагает не только три блока рекламных роликов, но и насыщенные развлекательные антракты. В этом году пожиратели смогут насладиться великолепным джазом, откровенными танцами, сделать запоминающиеся снимки в фотозонах и с аниматорами. Также в антрактах будут работать бары с напитками и закусками.

- В этом году мы постарались учесть пожелания гостей прошлой "Ночи" и немного изменили подход к организации баров, - поделились организаторы мероприятия. - Главная наша задача: избежать очередей и предложить гостям разнообразные закуски по доступной цене. Напитки, закуски от 80 рублей, кофе и десерты – каждый пожиратель найдет то, что ему по вкусу.

Билеты на мероприятие еще можно купить на сайте astv.ru и в кассе «Чехов-центра».

Немного из меню «Ночи-2017»:

Первая часть показа

  • Макдоналдс vs Бургер Кинг
  • Шокирующая испанская реклама
  • Тор «Гора» Бёрнсон раскрывает секреты своей силы
  • Безумный рекламный ролик Kenzo World
  • Почему иногда лучше жевать, чем говорить
  • О любви и прочих неприятностях
  • Секреты женской привлекательности от Budweiser
  • Тот самый парень из рекламы Heineken
  • Многоликий Стэтхэм для LG
  • Сильвестр Сталлоне доставляет свежий хлеб

Вторая часть показа

  • Лучшая автомобильная реклама от Hyundai, Honda, Audi, Mercedes
  • Такая разная любовь
  • Эдриан Броуди доводит девушек до слез
  • Винтажные ролики
  • Обама в постели с Трампом
  • Грандиозная реклама Coca-Cola с Халком и Человеком-Муравьем
  • Беги, Брэд, беги!
  • Живи молодым с Evian
  • Очень чувствительные мужчины

Третья часть показа

  • Искусственный интеллект. Реклама, снятая роботами
  • Пародия на фильм «Гравитация» от McDonald's
  • Классика Ночи
  • Еще немного о любви
  • Современный первопроходец Хью Джекман
  • Sony визуализирует звук с помощью животных
  • Скандальная реклама Nike: чемпионами не рождаются
  • Креативная реклама от Lynx 

Организаторы мероприятия – медиахолдинг АСТВ и агентство «Твин медиа». При поддержке салона «Знатные меха».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:11 +2
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Комментарии
Online
Андрей Кузьмин Online
Написано сегодня, в 13:52
Неужели на Сахалине столько дебилов развелось, чтобы на подобное билеты покупать?
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