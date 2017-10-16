До «Ночи пожирателей рекламы–2017» осталось менее двух недель
Джаз, танцы и лучшие рекламные ролики мира
На Сахалине полным ходом идет подготовка к «Ночи пожирателей рекламы». Музыканты подбирают репертуар, танцоры оттачивают па, аниматоры шьют костюмы и экспериментируют с гримом, дизайнеры и креативщики придумывают фотозоны. Буквально через две недели, 3 ноября, «Чехов-центр» станет центром профессиональной, креативной, яркой, творческой части Сахалина.
Подборка роликов 2017 года, составленная знаменитым французом, однозначно произведет впечатление на гостей мероприятия, говорят устроители. В этом году владелец Синематеки Жан Мари Бурсико особое место отвел видеороликам производства Великобритании и Франции, которые отличаются нестандартным подходом и юмором.
Тема этой «Ночи» - «Только по любви». Большое число роликов про это прекрасное чувство – еще одна особенная черта нынешнего показа. Некоторые – на грани пикантности и откровенности. Для самых стойких гостей мероприятия приготовлен десерт в виде экзотической рекламы из Нигерии, Египта, Венесуэлы, Вьетнама, Конго, Ганы, Индии.
Формат мероприятия предполагает не только три блока рекламных роликов, но и насыщенные развлекательные антракты. В этом году пожиратели смогут насладиться великолепным джазом, откровенными танцами, сделать запоминающиеся снимки в фотозонах и с аниматорами. Также в антрактах будут работать бары с напитками и закусками.
- В этом году мы постарались учесть пожелания гостей прошлой "Ночи" и немного изменили подход к организации баров, - поделились организаторы мероприятия. - Главная наша задача: избежать очередей и предложить гостям разнообразные закуски по доступной цене. Напитки, закуски от 80 рублей, кофе и десерты – каждый пожиратель найдет то, что ему по вкусу.
Билеты на мероприятие еще можно купить на сайте astv.ru и в кассе «Чехов-центра».
Немного из меню «Ночи-2017»:
Первая часть показа
- Макдоналдс vs Бургер Кинг
- Шокирующая испанская реклама
- Тор «Гора» Бёрнсон раскрывает секреты своей силы
- Безумный рекламный ролик Kenzo World
- Почему иногда лучше жевать, чем говорить
- О любви и прочих неприятностях
- Секреты женской привлекательности от Budweiser
- Тот самый парень из рекламы Heineken
- Многоликий Стэтхэм для LG
- Сильвестр Сталлоне доставляет свежий хлеб
Вторая часть показа
- Лучшая автомобильная реклама от Hyundai, Honda, Audi, Mercedes
- Такая разная любовь
- Эдриан Броуди доводит девушек до слез
- Винтажные ролики
- Обама в постели с Трампом
- Грандиозная реклама Coca-Cola с Халком и Человеком-Муравьем
- Беги, Брэд, беги!
- Живи молодым с Evian
- Очень чувствительные мужчины
Третья часть показа
- Искусственный интеллект. Реклама, снятая роботами
- Пародия на фильм «Гравитация» от McDonald's
- Классика Ночи
- Еще немного о любви
- Современный первопроходец Хью Джекман
- Sony визуализирует звук с помощью животных
- Скандальная реклама Nike: чемпионами не рождаются
- Креативная реклама от Lynx
Организаторы мероприятия – медиахолдинг АСТВ и агентство «Твин медиа». При поддержке салона «Знатные меха».