До «Ночи пожирателей рекламы–2017» осталось менее двух недель

На Сахалине полным ходом идет подготовка к «Ночи пожирателей рекламы». Музыканты подбирают репертуар, танцоры оттачивают па, аниматоры шьют костюмы и экспериментируют с гримом, дизайнеры и креативщики придумывают фотозоны. Буквально через две недели, 3 ноября, «Чехов-центр» станет центром профессиональной, креативной, яркой, творческой части Сахалина.

Подборка роликов 2017 года, составленная знаменитым французом, однозначно произведет впечатление на гостей мероприятия, говорят устроители. В этом году владелец Синематеки Жан Мари Бурсико особое место отвел видеороликам производства Великобритании и Франции, которые отличаются нестандартным подходом и юмором.

Тема этой «Ночи» - «Только по любви». Большое число роликов про это прекрасное чувство – еще одна особенная черта нынешнего показа. Некоторые – на грани пикантности и откровенности. Для самых стойких гостей мероприятия приготовлен десерт в виде экзотической рекламы из Нигерии, Египта, Венесуэлы, Вьетнама, Конго, Ганы, Индии.

Формат мероприятия предполагает не только три блока рекламных роликов, но и насыщенные развлекательные антракты. В этом году пожиратели смогут насладиться великолепным джазом, откровенными танцами, сделать запоминающиеся снимки в фотозонах и с аниматорами. Также в антрактах будут работать бары с напитками и закусками.

- В этом году мы постарались учесть пожелания гостей прошлой "Ночи" и немного изменили подход к организации баров, - поделились организаторы мероприятия. - Главная наша задача: избежать очередей и предложить гостям разнообразные закуски по доступной цене. Напитки, закуски от 80 рублей, кофе и десерты – каждый пожиратель найдет то, что ему по вкусу.

Билеты на мероприятие еще можно купить на сайте astv.ru и в кассе «Чехов-центра».