Чемпионат по рукопашному бою пройдет в Южно-Сахалинске

28 и 29 октября в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат

Сахалинской области по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России, майора Виктора Дудкина, сотрудника управления «В» Центра специального назначения ФСБ, сообщает пресс-служба областных профсоюзов.

Начало турнира – в 10.00. Организатором чемпионата выступает Федерация армейского рукопашного боя. Первенство будет проходить при поддержке Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

Организаторы приглашают всех желающих посетить чемпионат и поддержать его участников.

По всем вопросам можно обращаться к президенту Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация Армейского рукопашного боя» Евгению Пряхину по телефону 89147489732.