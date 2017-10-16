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Чемпионат по рукопашному бою пройдет в Южно-Сахалинске

Чемпионат по рукопашному бою пройдет в Южно-Сахалинске

Турнир посвящен памяти Героя России Виктора Дудкина

28 и 29 октября в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат

Сахалинской области по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России, майора Виктора Дудкина, сотрудника управления «В» Центра специального назначения ФСБ, сообщает пресс-служба областных профсоюзов.

 Начало турнира – в 10.00. Организатором чемпионата выступает Федерация армейского рукопашного боя. Первенство будет проходить при поддержке Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.

Организаторы приглашают всех желающих посетить чемпионат и поддержать его участников.

По всем вопросам можно обращаться к президенту Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация Армейского рукопашного боя» Евгению Пряхину по телефону 89147489732.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:26 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 11:03
судя по отдельным заголовкам новостей отдельные отборочные туры чемпионата по рукопашке проходят регулярно по всей области
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