Чемпионат по рукопашному бою пройдет в Южно-Сахалинске
Турнир посвящен памяти Героя России Виктора Дудкина
28 и 29 октября в Южно-Сахалинске пройдет открытый чемпионат
Сахалинской области по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя России, майора Виктора Дудкина, сотрудника управления «В» Центра специального назначения ФСБ, сообщает пресс-служба областных профсоюзов.
Начало турнира – в 10.00. Организатором чемпионата выступает Федерация армейского рукопашного боя. Первенство будет проходить при поддержке Сахалинского областного союза организаций профсоюзов.
Организаторы приглашают всех желающих посетить чемпионат и поддержать его участников.
По всем вопросам можно обращаться к президенту Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация Армейского рукопашного боя» Евгению Пряхину по телефону 89147489732.