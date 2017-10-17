Правительство Сахалинской области создаст новые природные заказники на реках Набиль и Даги

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов накануне провел совещание о создании двух государственных природных заказников для охраны важных лососевых рек Набиль и Даги в Ногликском районе. Собравшиеся представители заинтересованных федеральных и региональных государственных органов, областной науки и природоохранной общественности поддержали идею придания бассейнам этих рек статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Против их создания высказался лишь представитель Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Павел Колотушкин, предложивший вместо создания новых заказников усилить охрану уже существующих.



Задачу по скорейшему созданию новых ООПТ, нацеленных на охрану нерестилищ лососевых видов рыб, поставил недавно перед региональным правительством губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Эта мера вызвана острой необходимостью сокращения лососевого браконьерства на реках области, которое, в ходе грядущего снижения промышленного вылова горбуши и кеты, может стать главным препятствием к восстановлению их запасов. Лососевые рыбы – федеральный ресурс, и у региональных властей отсутствуют государственные полномочия по их охране от незаконного вылова. Соответственно, и выделение средств из регионального бюджета на эти цели весьма проблематично. Создание специализированных региональных ООПТ может стать эффективным решением для отдельных, наиболее ценных рек.



К таким рекам безусловно относятся Набиль и Даги. Помимо значительного потенциала для естественного воспроизводства всех четырех видов обитающих на Сахалине тихоокеанских лососей (горбуши, кеты, симы и кижуча), эти реки являются местом обитания наиболее здоровых островных популяций исчезающего сахалинского тайменя. Об этом на совещании доложили представители региональной науки, биологи Вячеслав Лабай и Сергей Макеев.



Создание ООПТ в бассейнах рек Набиль и Даги в целях воспроизводства тихоокеанских лососей и сохранения их нерестилищ, равно как и местообитаний сахалинского тайменя, предусмотрено "Стратегией сохранения биологического разнообразия Сахалинской области на период до 2025 года", утвержденной постановлением правительства области в июне 2017 года. Эти же реки входят и в проект новой областной Схемы развития и размещения ООПТ.



Замминистра лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев проинформировал собравшихся о том, что до сих пор в регионе не создано ни одной ООПТ, ориентированной на сохранение лососевых рыб, поэтому, в условиях сокращения их запасов, такая мера более чем актуальна.



Напомним, за последние 18 лет в Сахалинской области аннулирована 21 особо охраняемая природная территория регионального значения. За тот же период ни областные, ни федеральные власти не создали на островах ни одного нового заказника, заповедника, природного парка или памятника природы. В результате общая площадь сахалинских ООПТ сократилась на 305,5 тысяч гектаров. Создание новых "лососевых" заказников на реках Набиль и Даги позволит хотя бы частично компенсировать эту значительную потерю ценнейшего заповедного фонда Сахалина. Работа по подготовке все необходимых обосновывающих документов уже началась.



Строго говоря, для Даги заказник не будет совсем новым, поскольку верховья этой реки уже охвачены существующим региональным заказником "Ногликский". Для того, чтобы взять под охрану все ценные нерестилища, необходимо лишь продлить его территорию до устья реки.

Источник: РОО "Экологическая вахта Сахалина"